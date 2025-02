IPTU de 2,5 milhões de imóveis começa a vencer a partir de hoje em SP; veja calendário Vencimento no fim de semana pode ser pago no próximo dia útil, com desconto de 3% à vista ou em até dez parcelas Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 01/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/02/2025 - 02h00 ) twitter

IPTU 2025 começa a vencer em São Paulo J.SOUZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 31.01.2025

O IPTU 2025 começa a vencer a partir deste sábado (1º) para 2,5 milhões de imóveis da cidade de São Paulo. O pagamento poderá ser à vista, com 3% de desconto, ou parcelado em até dez vezes. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, 1,1 milhão de imóveis são isentos e 526 mil têm desconto previsto em lei.

Os contribuintes com vencimento neste fim de semana podem quitar na segunda-feira (3). A secretaria explica que, quando a data de vencimento do IPTU ocorre em dia em que não tenha expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil seguinte sem a cobrança de qualquer acréscimo.

O calendário é de acordo com o envio da notificação (veja abaixo), que será feita até o dia 20 de fevereiro. A postagem das notificações para os contribuintes isentos ocorrerá a partir do dia 25 de fevereiro. Para aqueles que optaram para o envio para administradoras, o vencimento será no dia 20 de março.

Para consultar o valor

A consulta do valor pode ser feita exclusivamente nos canais oficiais da Prefeitura de São Paulo, no link www.capital.sp.gov.br/iptu2025. Basta clicar na opção Consulta da Emissão Geral e 2ª Via do IPTU, preencher com o número de cadastro do imóvel, para ver o valor no boleto de pagamento.

Assim como nos anos anteriores, não haverá o envio mensal de boletos de pagamento do IPTU para os contribuintes que não efetuarem o pagamento à vista.

Os contribuintes vão receber inicialmente a notificação de lançamento do imposto com a opção de pagamento à vista ou da primeira parcela.

‌Quem optar pelo parcelamento receberá posteriormente, num único formulário, todos os boletos para pagamento das parcelas seguintes. Esses boletos poderão continuar a ser pagos mensalmente, conforme os vencimentos de cada parcela.

A Prefeitura de São Paulo alerta que não envia cobranças nem links para pagamentos por e-mail, SMS ou WhatsApp.

‌Pagamento

À vista - com 3% de desconto

Parcelado - em até 10 vezes

Como pagar

Pix

Terminais de autoatendimento

Débito automático

Internet banking dos bancos conveniados ( consulte a lista aqui )

) Guichês de caixa e nas lotéricas (necessário o documento impresso)

Quem optar pelo pagamento com Pix deve ficar atento a estas orientações:

‌Emita a guia de pagamento pela página oficial da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, no link direto iptu.prefeitura.sp.gov.br ;

; Como beneficiário do pagamento deve constar Secretaria Municipal da Fazenda (CNPJ: 46.392.130/0001-18);

A instituição emissora do QR Code deve ser o Banco Bradesco S/A.

Para emitir a guia de pagamento com o código, o contribuinte deve acessar exclusivamente o endereço iptu.prefeitura.sp.gov.br.

Por canais online não há necessidade do documento impresso, basta a informação do número de cadastro do imóvel (que pode ser obtido nas notificações do IPTU).

Quem ainda não optou pelo débito automático deverá realizar o pagamento da 1ª parcela pelos canais normais, mas poderá fazer essa opção até a data de vencimento da primeira parcela, sendo que a opção dessa modalidade passará a valer já a partir da 2ª parcela.

A Secretaria da Fazenda de São Paulo disponibiliza no hotsite IPTU 2025 o tutorial Explicando o IPTU . O serviço permite que os contribuintes digitem o número o SQL (cadastro do imóvel) e tenham acesso a todas as informações relacionadas ao imposto.

Calendário do IPTU 2025

Datas de pagamento do IPTU em São Paulo Reprodução/Prefeitura de São Paulo





Datas do pagamento do IPTU em São Paulo Reprodução/Prefeitura de São Paulo

