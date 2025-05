Preço do aluguel sobe quase o dobro da inflação nos primeiros quatro meses do ano O valor médio de locação residencial foi de 48,66/m² em abril, segundo o Índice FipeZap, que monitora 36 cidades Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 20/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 02h00 ) twitter

Aluguel residencial acumula alta de 12,77% nos últimos 12 meses Edu Garcia/R7 - 16.05.2023

O valor dos aluguéis no país aumentou 4,51% nos primeiros quatro meses deste ano. Segundo o Índice FipeZAP, divulgado nesta terça-feira (20), a alta equivale a quase o dobro da inflação oficial acumulada neste período, medida pelo IPCA/IBGE (+2,48%), e quase quatro vezes o IGP-M/FGV (+1,23%). O índice monitora 36 cidades, incluindo 22 capitais.

No mês de abril, o levantamento registrou uma elevação de 1,25% no aluguel residencial, representando a sexta aceleração consecutiva e a maior desde novembro.

novembro (+0,49%)

dezembro (+0,93%)

janeiro (+0,96%)

fevereiro (+1,07%)

março (+1,15%)

abril (+1,25%)

As unidades de um dormitório apresentaram uma valorização mais acentuada do aluguel (+1,74%), em comparação a imóveis com três dormitórios (+1,06%).

No acumulado dos últimos 12 meses, o aluguel residencial teve uma valorização de 12,77%, também acima das variações do IPCA/IBGE (+5,53%) e do IGP-M/FGV (+8,50%).

‌



O preço médio do aluguel foi de R$ 48,66/m² em abril. O valor é calculado com base em dados de anúncios de apartamentos prontos nas 36 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP de Locação Residencial.

Os maiores valores foram observados no aluguel de imóveis com um dormitório (R$ 65,59/m²) e os menores, entre unidades com três dormitórios (R$ 41,45/m²).

‌



Preço do aluguel nas capitais

São Paulo - R$ 60,45/m²

Belém - R$ 58,20/m²

‌



Recife - R$ 57,74/m²

Florianópolis - R$ 57,57/m²

São Luís - R$ 54,06/m²

Maceió - R$ 52,74/m²

Rio de Janeiro - R$ 52,58/m²

Manaus - R$ 51,42/m²

Salvador - R$ 48,81/m²

Vitória - R$ 48,11/m²

Brasília - R$ 47,00/m²

Belo Horizonte - R$ 45,87/m²

João Pessoa - R$ 44,45/m²

Curitiba - R$ 43,72/m²

Cuiabá - R$ 42,19/m²

Porto Alegre - R$ 41,64/m²

Goiânia - R$ 41,12/m²

Natal - R$ 39,06/m²

Campo Grande - R$ 36,21/m²

Fortaleza - R$ 34,97/m²

Aracaju - R$ 26,44/m²

Teresina - R$ 23,38/m²

Rentabilidade

Com base em dados de abril, o retorno médio do aluguel residencial foi avaliado em 5,92% ao ano, taxa que se manteve em patamar inferior à rentabilidade média projetada para aplicações financeiras de referência nos próximos 12 meses.

Em termos comparativos, a rentabilidade projetada do aluguel residencial foi maior entre imóveis com um dormitório (6,71% ao ano), contrastando com o menor percentual entre unidades com quatro ou mais dormitórios (4,88% ao ano).

A rentabilidade (rental yield) para quem opta em adquirir o imóvel para ter uma renda com o aluguel residencial é calculada pela razão entre o preço médio de locação e o preço médio de venda dos imóveis.

