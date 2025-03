Associação propõe exame para médicos semelhante ao da OAB Medida busca garantir qualidade diante do aumento de escolas de medicina Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 05/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/03/2025 - 02h00 ) twitter

Antônio José Gonçalves, presidente da Associação Paulista de Medicina (APM), fala sobre a proposta de criação de um exame obrigatório para médicos, como o aplicado pela OAB para advogados.

A proposta surge após o aumento de escolas de medicina no país, levantando dúvidas sobre a qualidade da formação. O projeto está em análise no Senado com apoio de entidades médicas, mas enfrenta resistência em alguns setores.

