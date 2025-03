Cientista brasileiro diz que não faz sentido explorar petróleo na foz do Amazonas Climatologista Carlos Nobre fala sobre o aquecimento global Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 04/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/03/2025 - 02h00 ) twitter

Em meio às negociações sobre exploração de petróleo na foz do Amazonas, o climatologista Carlos Nobre disse não haver “nenhum sentido” em novas explorações não só na costa do Amapá, mas em qualquer lugar do mundo.

