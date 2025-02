A última década nos aeroportos: o que mudou para o viajante? Líder de design digital focado em apps e serviços interativos fala sobre experiência do viajante dentro dos aeroportos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/02/2025 - 18h01 (Atualizado em 03/02/2025 - 18h04 ) twitter

Saguão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Divulgação Grupo Contatto

Nos últimos dez anos, a experiência do viajante dentro dos aeroportos evoluiu muito, se tornando cada vez mais tecnológica. Nesse cenário, o Brasil foi pioneiro em inovação ao oferecer navegação indoor, com a utilização da tecnologia beacon, para os passageiros em 2016.

O Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, foi o primeiro da América Latina a apresentar e implementar a tecnologia em larga escala, junto com o lançamento do primeiro aplicativo móvel para o aeroporto com o intuito de receber os visitantes para as Olimpíadas Rio 2016.

O pioneirismo do Galeão foi destacado pelo desenvolvimento do aplicativo móvel que foi criado do zero centrado no usuário para trazer a melhor experiência possível durante a viagem. Cerca de três mil beacons foram instalados em toda área interna dos dois terminais do aeroporto.

A tecnologia beacon utiliza dispositivos que emitem sinais Bluetooth para se comunicar com smartphones próximos. Esses sinais permitem que aplicativos identifiquem a localização do usuário e ofereçam informações relevantes, como ofertas em lojas ou detalhes de obras de arte em museus. Porém, também são eficazes para direcionar os viajantes para portões de embarque, restaurantes, banheiros e até mesmo para onde as bagagens devem ser retiradas.

A implementação da tecnologia no Galeão

Ao liderar a equipe de design, tecnologia e desenvolvimento do aplicativo, busquei trazer a ideia de melhorar a navegação dos passageiros com a utilização de beacons, mapas, geolocalização entre outras melhorias como pagamento do estacionamento e envio de notificações em tempo real para o passageiro com status do voo, portão de embarque, etc. A importância de um aplicativo simples e fácil de usar foi um dos pilares principais para solucionar problemas frequentes que os passageiros enfrentam todos os dias ao viajar em um aeroporto novo.

O principal ganho que os viajantes em aeroportos com a adoção da tecnologia nos últimos anos é, sem dúvida, a maior agilidade e eficiência em todo o processo de viagem. Isso se traduz em menos tempo em filas, menos estresse, maior facilidade na resolução de possíveis problemas e uma experiência mais fluida e agradável desde o check-in até o desembarque.

O sucesso da implementação no Rio Galeão, especialmente em termos de melhoria da experiência do passageiro, acabou influenciando outros aeroportos no mundo inteiro a seguir o exemplo e desenvolver aplicativos móveis para auxiliar os passageiros e melhorar a experiência durante as viagens.

A inovação influenciou e serviu de exemplo para diversos aeroportos no mundo, como o de El Dorado Airport em Bogotá, Gatwick International do Reino Unido e Jorge Chávez no Peru a replicarem a tecnologia para entregar uma experiência mais amigável e única aos seus viajantes.

O futuro dos aeroportos

Check-ins de maneira digital, robôs de auto atendimento, navegação indoor, notificações sobre portões de embarque, biometria e reconhecimento facial para check-ins são algumas das possibilidades que poderemos ver já nos próximos anos.

Hoje é difícil imaginar uma experiência de viagem que não inclua ao menos alguns dos itens citados acima. A evolução da tecnologia nos aeroportos está transformando a experiência de viagem, tornando-a mais rápida, eficiente, segura e agradável para os passageiros.

Rodolpho Henrique, líder de design digital

Além disso, chatbots e assistentes virtuais com inteligência artificial vão interagir cada vez mais com os passageiros, podendo se comunicar em diversos idiomas, fornecer informações, responder a perguntas e oferecer suporte personalizado. Para a parte de bagagens e logística, o uso de etiquetas inteligentes, com RFID e sensores, vão permitir rastrear as bagagens em tempo real, reduzindo extravios e agilizando o processo de entrega é um futuro possível.

A biometria e identidade digital são duas outras tendências que já estão sendo exploradas. O reconhecimento facial e outras tecnologias biométricas podem agilizar o processo de embarque, eliminando a necessidade de apresentar documentos físicos. O aeroporto de Dubai, por exemplo, possui túneis biométricos que permitem a passagem pela imigração sem contato humano, além de um sistema de reconhecimento facial integrado ao processo de embarque.

Rodolpho Henrique é designer digital focado em experiências interativas para web, mobile e TV. Atuou como diretor de Design na McKinsey & Company, liderando a prática na América do Sul da maior consultoria do mundo. Esteve presente na criação e lançamento de diversos serviços e produtos inovadores no Brasil e no exterior nos últimos 10 anos para marcas como AT&T, Globo, Pepsi, Itaú e Google.

