Acidente da Gol: Especialista explica incidente e trabalho de resgate A resposta rápida das equipes de emergência foi fundamental para garantir a segurança dos passageiros e tripulantes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/02/2025 - 16h52 (Atualizado em 12/02/2025 - 17h13 ) twitter

Boeing 737 MAX 8, da Gol: resposta rápida das equipes de emergência Reprodução

Na noite desta terça-feira (11), um avião da Gol colidiu com um veículo de manutenção ao tentar decolar no Aeroporto do Galeão. O incidente não deixou vítimas. O especialista Nicolas Acioli, Especialista em Salvamento e Combate à Incêndio Aeroportuário do Grupo Med+, comenta o caso e destaca a atuação do Grupo Med+ no resgate e atendimento aos envolvidos.

O Boeing 737 Max 8 da Gol, matrícula PS-GPP, com destino a Fortaleza, interrompeu a decolagem após o impacto com o veículo na pista. Em nota, a concessionária RIOgaleão confirmou o incidente e informou que investigações já estão em andamento, para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Segundo Nicolas Acioli, ainda é cedo para determinar as causas exatas do ocorrido. “O que a gente tem que entender é que toda movimentação na pista precisa ser rigidamente coordenada pela torre de controle”, alerta o especialista.

A resposta rápida das equipes de emergência foi fundamental para garantir a segurança dos passageiros e tripulantes, imediatamente, a equipe soltou o Líquido Gerador de Espuma (LGE) para evitar incêndios no local. “Os bombeiros de aeródromo são treinados para atuar em menos de 3 minutos em ocorrências desse tipo, garantindo a evacuação segura, controle de riscos e eliminação de qualquer possibilidade de incêndio”, explica Acioli.

O Grupo Med+ teve papel crucial no atendimento às vítimas do incidente. Sua equipe médica especializada foi acionada imediatamente, prestando assistência aos envolvidos e garantindo suporte integral para a tripulação e passageiros. “O pronto atendimento da equipe do Grupo Med+ demonstra a importância de profissionais capacitados e bem integrados às operações aeroportuárias”, destaca.

As investigações continuam para esclarecer o motivo de ter um veículo na pista no momento da decolagem, ou por que uma decolagem foi autorizada sendo que havia um veículo realizando uma inspeção na pista. O caso reforça a necessidade de aprimoramento dos protocolos de segurança e da comunicação entre os setores responsáveis pelo tráfego aéreo.

Sobre o Grupo Med+

É a maior empresa de emergências aeroportuárias da América Latina, com faturamento superior a R$ 1,8 bilhão e presente em 28 aeroportos do Brasil. Possui mais de 5 mil colaboradores em todo o país e atende mais de 56 milhões de pessoas, entre brasileiros e estrangeiros, que trabalham ou transitam nos seguintes segmentos: aeroportos, estradas e grandes empresas.

