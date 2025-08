Aeroporto de Chapecó aumenta oferta de voos para Florianópolis a partir de outubro Nova frequência da GOL será operada três vezes por semana; novidade representa incremento de 42% no número de voos para a capital catarinense Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/08/2025 - 09h48 (Atualizado em 04/08/2025 - 09h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Voos serão operados com aviões da família Boeing 737 Divulgação Aeroporto de Chapecó

O Aeroporto de Chapecó passará a contar em breve com mais opções de conectividade com destino à capital catarinense. A partir do dia 02 de outubro, a GOL Linhas Aéreas iniciará suas operações com destino a Florianópolis, atendendo a uma das principais demandas da região e permitindo ainda mais flexibilidade de horários para os viajantes que se deslocam até o litoral do estado.

Os voos, que serão operados com aviões da família Boeing 737, com capacidade entre 144 e 186 passageiros, serão realizados três vezes por semana com o pernoite das aeronaves no Aeroporto Serafim Enoss Bertaso, garantindo ainda mais agilidade e conforto aos clientes que utilizam o empreendimento.

Com decolagem de Chapecó prevista às 6h nas segundas, quartas e sextas, o voo G3 2164 tem previsão de pouso em Florianópolis às 7h10. No sentido inverso, o voo G3 2165 decola do Aeroporto Internacional Hercílio Luz às terças, quintas e domingos às 21h40 e pousa no oeste catarinense às 22h50. Com a nova oferta, o empreendimento fortalece ainda mais a malha aérea do terceiro maior terminal aeroportuário de Santa Catarina, contribuindo para o desenvolvimento do turismo de lazer e de negócios.

Somado aos voos diários já existentes da Azul, a novidade representa um aumento de 42% no número de frequências mensais com destino a Florianópolis à capital catarinense.

‌



Para Filipe Gomes, gerente do Aeroporto de Chapecó, a nova frequência representa mais um passo no fortalecimento da conectividade regional. “A ligação direta com Florianópolis é uma das solicitações mais recorrentes por parte dos passageiros que utilizam o aeroporto, em especial do setor produtivo regional. Ter essa nova opção de voo com a GOL é motivo de grande satisfação e reforça o papel do empreendimento como elo entre diferentes regiões do estado, além de contribuir com o desenvolvimento econômico e social do Oeste catarinense”, afirma.

‌



‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.