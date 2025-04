Aeroporto de Ilhéus projeta aumento de 7,5% no fluxo de passageiros no feriado do Trabalhador Projeção representa crescimento de 7,5% no fluxo de viajantes em relação ao mesmo período de 2024 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/04/2025 - 16h15 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h15 ) twitter

Terminal teve a maior movimentação de passageiros em 2024 Divulgação

Viajantes que planejam usufruir as belezas da Costa do Cacau durante o feriado do Dia do Trabalhador poderão contar com uma estrutura aeroportuária moderna e ampliada em Ilhéus. Sob gestão da Socicam, o Aeroporto Jorge Amado estima receber aproximadamente 6,7 mil passageiros embarcando e desembarcando nos 54 voos regulares programados entre os dias 1º e 4 de maio.

A projeção representa crescimento de 7,5% no fluxo de viajantes em relação ao mesmo período de 2024, quando 6,2 mil clientes foram recebidos no terminal aéreo. O número de voos também será maior, com aumento de 12,5% em comparação com o Dia do Trabalhador do último ano, quando foram realizadas 48 ligações aéreas.

O aumento na movimentação reflete o fortalecimento contínuo do Aeroporto de Ilhéus como um dos principais dinamizadores do turismo no litoral sul da Bahia. O empreendimento celebrou, em 2024, a maior movimentação de passageiros de sua história. Entre os meses de janeiro e dezembro, mais de 674 mil viajantes embarcaram e desembarcaram no empreendimento, um crescimento de 12% em relação a 2023. O marco supera o recorde anterior, registrado em 2022, quando 632 mil passageiros utilizaram a estrutura aeroportuária.

De acordo com Marcos Mariano, gerente do Aeroporto de Ilhéus, a estimativa reforça a relevância do terminal para a conectividade da região. “O crescimento projetado para o feriado do Dia do Trabalhador destaca o papel do Aeroporto Jorge Amado como porta de entrada para a Costa do Cacau. Desde o ano passado, contamos com infraestrutura ampliada e ambientes mais modernos, seguros e confortáveis. Isso contribui para que nossos passageiros tenham uma experiência aprimorada, o que fortalece a confiabilidade das operações e impulsiona o desenvolvimento da mobilidade aérea regional, da economia e do turismo”, afirma.

‌



Para Alexander Cerqueira, diretor da Divisão de Aeroportos da Socicam, os números refletem a consolidação do aeroporto como um dos principais destinos da Bahia.

“O Aeroporto de Ilhéus tem papel fundamental na mobilidade aérea regional, e o aumento na movimentação de passageiros evidencia essa importância. Para que esse crescimento ocorra de forma estruturada, temos investido em melhorias de infraestrutura para elevar o conforto e a comodidade dos passageiros e para incrementar a segurança e a eficiência das operações. No ano passado, concluímos a ampliação das instalações, com investimentos superiores a R$ 60 milhões, incluindo melhorias em conforto térmico e novidades no mix comercial”, afirma.

‌



