Aeroporto de São Luís quebra recorde e registra melhor mês de junho da história

Aeroporto de São Luis opera voos diretos para os principais centros urbanos do país Divulgação Motiva

O Aeroporto de São Luís, administrado pela Motiva, registrou o melhor mês de junho de sua história em movimentação de passageiros. Entre os dias 1º e 30 de junho de 2025, cerca de 176 mil embarques e desembarques foram contabilizados no terminal, número recorde para o período.

O desempenho histórico reflete o intenso fluxo de turistas atraídos pelos tradicionais festejos juninos da capital maranhense, reconhecidos nacionalmente por sua riqueza cultural, além da alta temporada no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, um dos destinos mais cobiçados do Brasil nesta época do ano.

Durante o mês de junho, o aeroporto operou com voos diretos para os principais centros urbanos do país, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Campinas, Salvador, Fortaleza, Recife e Belém, além da conexão regional com Imperatriz, no interior do Estado.

Para Monique Henriques, Diretora de Negócios Aeroportos Brasil da Motiva, o desempenho recorde do Aeroporto de São Luís em junho consolida sua posição como o terminal mais movimentado entre os operados pela concessionária no Nordeste. “Esse resultado reforça a relevância de São Luís para o nosso portfólio e evidencia o potencial turístico e econômico da região”, afirma. “Este também foi o primeiro período junino após a reforma que realizamos no aeroporto, fruto de um investimento de aproximadamente R$ 120 milhões. Isso contribuiu para absorvermos a maior demanda com mais eficiência e elevou a experiência do passageiro, que agora conta com um terminal mais confortável e com uma oferta comercial mais ampliada e adequada”, completa Monique.

Comparativo

Até então, o maior fluxo de passageiros em um mês de junho no Aeroporto de São Luís havia sido registrado em 2023, com aproximadamente 148 mil embarques e desembarques. Em 2025, com 176 mil, o terminal alcançou um novo recorde, com um crescimento de 18,5% em relação a 2023 e de 22,7% na comparação com junho de 2024, quando foram contabilizados cerca de 143 mil passageiros.

