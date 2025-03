Aeroporto de Vitória da Conquista promove requalificação da pista e revitalização da sinalização horizontal Intervenções na pista, taxiways e pátio reforçam a segurança das operações aéreas no sudoeste baiano Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/03/2025 - 18h46 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h46 ) twitter

Aeroporto de Vitória da Conquista (BA): revitalização da sinalização horizontal Divulgação

Principal porta de entrada para o sudoeste da Bahia, o Aeroporto de Vitória da Conquista, administrado pelo grupo Socicam, está recebendo melhorias significativas para elevar a segurança e a eficiência das operações aéreas. Com investimentos superiores a R$ 585 mil reais, a concessionária está executando serviços técnicos que vão beneficiar a pista de pouso e decolagem, taxiways e pátio de aeronaves.

Dentre as ações, destacamos o desemborrachamento da superfície da pista, procedimento realizado por hidrojateamento para remover a borracha acumulada pelos pneus das aeronaves durante o pouso, sem causar danos ao pavimento. A medida busca garantir que os índices de atrito e textura permaneçam dentro dos padrões exigidos pelas normas técnicas, garantindo a integridade dos voos.

O investimento também contempla a medição de atrito e de macrotextura, etapa fundamental para avaliar e monitorar a aderência entre o pneu da aeronave e o pavimento, viabilizando operações mais seguras, especialmente em condições de umidade. Cabe destacar que manter índices adequados de macrotextura é essencial para garantir a eficiência da drenagem da água.

Outra intervenção que está sendo realizada pela concessionária é a revitalização completa da sinalização horizontal da pista de pouso e decolagem, taxiways e pátios de aeronaves. O trabalho consiste na renovação de toda a pintura dessas áreas, com o objetivo de orientar o fluxo e garantir a segurança na movimentação de aeronaves, veículos, equipamentos operacionais e pedestres.

Para Ricardo Alves, gerente do Aeroporto de Vitória da Conquista, os procedimentos são fundamentais para reforçar a segurança das operações. “As intervenções na pista, taxiways e pátios são essenciais para ampliar a eficiência e a segurança dos voos. Todo o processo está sendo acompanhado de perto pelas equipes do aeroporto para garantir a fluidez das intervenções e das operações programadas”, destaca.

De acordo com Alexander Cerqueira, Diretor da Divisão de Aeroportos da Socicam, a empresa mantém um compromisso inegociável com a melhoria contínua dos serviços oferecidos no aeroporto. “A conclusão desses investimentos representa uma busca constante pela excelência e confiabilidade das operações, permitindo que o aeroporto esteja permanentemente preparado para receber novas frequências dentro de adequados padrões de segurança. Em breve, os passageiros também contarão com novidades na experiência de viagem, como a inauguração de uma sala VIP, que proporcionará mais conforto e comodidade durante a espera pelo embarque”, destaca.

OPERAÇÕES

Com infraestrutura de ponta e pista de 2.100m, o Aeroporto de Vitória da Conquista é a principal opção de transporte aéreo para atendimento ao sudoeste da Bahia e norte de Minas Gerais e homenageia a personalidade conquistense mais conhecida no cenário nacional e internacional: o cineasta Glauber Rocha. Atualmente, o terminal atende operações regulares da Gol e da Latam para Guarulhos (SP), além de voos da Azul para Confins (MG) e Salvador (BA).

