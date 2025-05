Aeroportos da Aena ganham espaços pet-friendly Campo Grande, Recife, Uberlândia e Montes Claros são os primeiros terminais a oferecerem pontos de acolhimento para cães e gatos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/05/2025 - 17h22 (Atualizado em 27/05/2025 - 17h22 ) twitter

Serviço será estendido a todos os aeródromos da concessionária no Brasil até o fim de 2026 Divulgação Aena Brasil

Com foco no bem-estar dos passageiros e de seus companheiros de quatro patas, a Aena está investindo na criação de espaços pet-friendly em seus aeroportos no Brasil. Campo Grande, Recife, Uberlândia e Montes Claros já oferecem áreas especialmente projetadas para acolher cães e gatos, que podem relaxar e se preparar para o embarque ou desembarque com mais conforto. Idealizadas para atender ao aumento do número de passageiros que viajam com pets, as áreas são equipadas com bebedouros, locais higiênicos para necessidades dos animais e sacolas para coleta de resíduos, proporcionando um ambiente acolhedor tanto para os bichos de estimação quanto para seus tutores.

Campo Grande foi o primeiro aeroporto da Aena a inaugurar espaços pet-friendly, em julho de 2024, com duas alternativas na sala de embarque. O sucesso da iniciativa motivou a expansão para outros terminais. No Recife, estão instalados quatro locais de atendimento, três deles na área reservada aos passageiros e acessíveis aos animais que estão em trânsito. O outro fica no saguão de entrada, recebendo não apenas os pets que embarcam e desembarcam, mas também aqueles que foram ao aeródromo apenas para acompanhar seus tutores.

O mesmo ocorre em Uberlândia, que oferece um espaço na área pública e outro na área sala de embarque. Em Montes Claros, a área destinada aos bichinhos de estimação fica no embarque. Até o final de 2026, todos os aeroportos administrados pela concessionária contarão com essa facilidade, como parte do plano de ampliação e modernização dos terminais de passageiros.A criação desses ambientes reflete o compromisso da Aena em melhorar a experiência dos viajantes e promover inclusão. “Os espaços pet-friendly garantem que os animais possam se hidratar, relaxar e aliviar o estresse, trazendo tranquilidade também para seus tutores. É uma maneira de transformar o aeroporto em um local mais acolhedor para todos”, afirma Jesus Campo Hortas, diretor de Operações e Infraestrutura da Aena no Brasil.Ele reforça que, desde sua implementação, os espaços têm sido amplamente aceitos e elogiados pelos passageiros.

