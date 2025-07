Aeroportos da Motiva esperam 2,8 milhões de passageiros durante férias de julho Movimentação deverá ser 3,7% maior que o mesmo período do ano passado Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/07/2025 - 17h55 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h55 ) twitter

Saguão do Aeroporto de Goiânia Divulgação Motiva

Os aeroportos administrados pela Motiva esperam receber cerca de 2,8 milhões de passageiros durante o mês de julho, época de férias escolares em todo o país. Ao todo, estão previstas mais de 13 mil decolagens e pousos.

A projeção leva em conta os dados das companhias aéreas e o histórico recente de movimentação dos terminais administrados pela concessionária, com um aumento de 3,7% se comparado ao mesmo período do ano anterior.

O BH Airport (CNF) deverá receber o maior volume de viajantes, com cerca de 1 milhão de pessoas, seguido pelo Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena (CWB), com aproximadamente 500 mil. Completam a lista dos aeroportos mais movimentados: o Aeroporto de Goiânia (GYN), por onde deverão passar mais de 300 mil; Navegantes (NVT), com mais de 200 mil; e Foz do Iguaçu (IGU) e São Luís (SLZ), ambos com previsão de mais de 170 mil passageiros.

“Sempre temos um aumento no fluxo de passageiros durante as férias escolares, onde muitas famílias aproveitam para viajar e aproveitar o período para descanso. Estamos com uma expectativa bastante positiva para e prontos para atender a todos que circularem pelos nossos terminais, com reforço nas equipes de segurança, limpeza e operações”, comenta Marcius Moreno, Diretor de Operações em Aeroportos da Motiva.

Para não haver contratempos, a Motiva recomenda que os passageiros cheguem com antecedência mínima de duas horas para voos nacionais e 3 horas para voos internacionais. Além disso, é importante checar todas as documentações necessárias para viajar com menores de idade. Já as informações sobre voos e horários podem ser consultadas diretamente com as companhias aéreas.

