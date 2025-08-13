Air Canada alerta para cancelamento de voos antes de greve neste fim de semana Sindicato que representa 10.000 comissários confirma “impasse” nas negociações Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/08/2025 - 14h56 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h56 ) twitter

Air Canada: greve nos próximos dias Divulgação Air Canada

A Air Canada informou que começará a cancelar voos na quinta-feira, antes de uma possível greve que pode levar mais de 10.000 comissários de bordo a abandonarem seus empregos neste fim de semana.

A maior companhia aérea do país disse que a suspensão gradual dos voos — que causaria mais cancelamentos na sexta-feira, antes da cessação completa dos voos da Air Canada e da Air Canada Rouge no fim de semana — permitiria um fechamento ordenado.

Cerca de 130.000 clientes por dia podem ser afetados por uma interrupção, de acordo com a Air Canada.

O Sindicato Canadense de Funcionários Públicos (CUPE) deu à transportadora um aviso de greve obrigatório de 72 horas durante a noite de ontem, após “impasse” nas negociações .

‌



Segundo a CBC, os comissários de bordo da Air Canada podem deixar o trabalho já no sábado, às 00h58 (horário do leste dos EUA).

Representantes do CUPE disseram que, em resposta à greve, a Air Canada emitiu um aviso de lockout com início à 1h30 (horário do leste dos EUA) de sábado. A Air Canada confirmou o lockout na quarta-feira.

‌



“Lamentamos o impacto que uma interrupção terá sobre nossos clientes, nossas partes interessadas e as comunidades que atendemos”, disse o presidente-executivo da Air Canada, Michael Rousseau, em um comunicado.

Os voos da Air Canada Express operados pela Jazz e pela PAL Airlines devem continuar operando normalmente.

‌



Obrigações da Air Canada para com os passageiros

A Air Canada informou que qualquer passageiro com viagem marcada entre 15 e 18 de agosto pode alterar seu voo se desejar, desde que a passagem tenha sido comprada até 13 de agosto.

A companhia aérea também permitiria que esses passageiros alterassem seus voos gratuitamente para outra data entre 21 de agosto e 12 de setembro.

“Se o seu voo for cancelado, faremos o possível para remarcá-lo no primeiro voo disponível, explorando opções com mais de 120 companhias aéreas nacionais e internacionais”, disse a companhia aérea em seu site .

Como estamos na alta temporada de viagens de verão, sabemos que o espaço ainda será muito limitado. Se sua viagem for interrompida, você sempre pode optar pelo reembolso.

“Em nome dos comissários de bordo, obviamente lamentamos e nos solidarizamos com isso, mas também precisamos negociar um acordo coletivo. E, infelizmente, esta era a próxima etapa do processo”, disse Lesosky.

John Gradek, coordenador do programa de gestão de aviação da Universidade McGill em Montreal, disse que a Air Canada tem diversas obrigações com os viajantes de acordo com os Regulamentos de Proteção aos Passageiros Aéreos do Canadá.

Primeiro, a transportadora precisa comunicar os cancelamentos de voos e entrar em contato com os viajantes por mensagem de texto, correio de voz ou e-mail para informá-los sobre suas opções.

Normalmente, isso significa encontrar outra companhia aérea, às custas da Air Canada, para levá-lo ao seu próximo destino dentro de 48 horas do horário de chegada do seu bilhete original.

Se a Air Canada não puder fazer isso ou o itinerário oferecido não atender às suas expectativas de viagem, ela será obrigada a emitir um reembolso do valor da passagem que o passageiro possui.

“Não será um gasto desnecessário, mas você estará em uma situação em que seus planos de viagem serão interrompidos”, disse Gradek.

As companhias aéreas são isentas da responsabilidade de compensar os passageiros caso um atraso ou cancelamento esteja fora de seu controle. Mas, neste caso, argumenta Gradek, os cancelamentos preventivos da Air Canada estão sob seu controle.

Quaisquer custos relacionados a hotéis e refeições, ou aqueles incorridos enquanto aguardam voos remarcados, “terão que ser cobertos pela Air Canada”, disse ele, observando que os passageiros devem estar prontos para apresentar recibos e pontos para defender seu caso à companhia aérea.

