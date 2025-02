Airbus prevê aumento de 7% nas entregas de aviões comerciais em 2025 Total de 766 aeronaves foram entregues no ano passado, sendo 75 modelos A220s, 602 da família A320, 32 A330 e 57 A350 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/02/2025 - 19h46 (Atualizado em 20/02/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A350F: atraso nas entregas Airbus

A Airbus planeja entregar cerca de 820 aeronaves comerciais em 2025, resultando em um aumento aproximado de 7% em relação às 766 entregues no ano passado.

O maior grupo aeroespacial da Europa recebeu um novo encargo de 300 milhões de euros (US$ 312,84 milhões) por seus negócios espaciais, ao mesmo tempo em que destacou os riscos potenciais para o futuro a longo prazo de sua aeronave de transporte militar A400M.

“Reorientamos nossos esforços para as principais prioridades, principalmente a aceleração da produção e a transformação da Defesa e do Espaço. Continuamos buscando crescimento lucrativo e nossa ambição de descarbonização. Os resultados financeiros de 2024 e o nível de confiança que temos em nosso desempenho futuro apoiam nossa proposta de um dividendo maior”, disse Guillaume Faury, CEO da Airbus.

‌



A empresa relatou lucro operacional ajustado de 5,35 bilhões de euros para 2024, queda de 8% e em linha com as expectativas, incluindo 2,56 bilhões no quarto trimestre, enquanto lutava contra problemas contínuos em suas cadeias de suprimentos. A receita anual aumentou 6%, para 69,23 bilhões de euros, dos quais 24,72 bilhões foram gerados nos três meses até 31 de dezembro.

O programa da Família A320 continua a aumentar em direção a uma taxa de 75 aeronaves por mês em 2027. A empresa agora está estabilizando a produção mensal do modelo A330 em torno de 4. Desafios específicos da cadeia de suprimentos, principalmente com a Spirit AeroSystems, estão atualmente pressionando a aceleração do A350 e do A220. No A350, a empresa continua a atingir a taxa 12 modelos em 2028 e está ajustando a entrada em serviço da variante cargueira A350, que sofre um atraso e agora é esperada para o segundo semestre de 2027. No A220, a empresa continua a atingir uma taxa de produção mensal de 14 aeronaves para 2026.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.