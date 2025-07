AirNav Radar 3.0: Novo visual, mais velocidade e uma experiência totalmente repensada App que já conquistou milhares de entusiastas da aviação e profissionais do setor ao redor do planeta é reinventado Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/07/2025 - 12h29 (Atualizado em 06/07/2025 - 12h29 ) twitter

irNav Radar 3.0: novo visual, mais velocidade Divulgação

A versão 3.0.0 do aplicativo AirNav Radar, um dos principais apps de rastreamento de voos em tempo real do mundo, acaba de ser lançada — e essa não é apenas mais uma atualização. Trata-se de uma reinvenção completa do aplicativo que já conquistou milhares de entusiastas da aviação e profissionais do setor ao redor do planeta.

Com essa nova versão, a AirNav Systems inicia uma nova fase em sua jornada, apostando em um design mais moderno, mais rápido e muito mais intuitivo. Seja você um fã de aviação ou um profissional da indústria aérea, o AirNav Radar 3.0 transforma a forma como você acompanha, explora e interage com o tráfego aéreo global.

Visual moderno e navegação facilitada

A mudança mais evidente é o visual. O aplicativo foi completamente redesenhado com uma interface limpa e elegante que facilita a navegação e proporciona acesso mais rápido aos dados de voo que realmente importam.

A nova experiência coloca o usuário no centro de tudo, oferecendo uma jornada mais fluida, responsiva e envolvente — tudo isso sem perder a precisão e confiabilidade que já são marcas registradas do AirNav Radar.

