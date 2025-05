Alagoas apresenta obra de aeroporto em Maragogi a investidores no Oriente Médio No litoral Norte alagoano, unidade aeroportuária tem potencial turístico e logístico e será concedido à iniciativa privada Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/05/2025 - 12h01 (Atualizado em 30/05/2025 - 12h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aeroporto Costa dos Corais: projeto é apresentado a investidores no Oriente Médio Divulgação Governo de Alagoas

A missão oficial do Consórcio Nordeste pelo Oriente Médio terminou nesta quinta-feira (29/05) e o Governo de Alagoas apresentou a investidores, entre outros projetos estruturais do estado, o Aeroporto Costa dos Corais, em Maragogi (litoral Norte do Estado). Essa é atualmente a maior obra aeroportuária em andamento no país, com previsão de entrega para 2026. Sua operação será 100% privada, por meio de concessão.

A apresentação do projeto teve como objetivo alcançar investidores importantes da região. O Oriente Médio sedia, por exemplo, o Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), a Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA Foreign Holdings), o Qatar Investment Authority e o Fundo Mubadala dos Emirados Árabes Unidos, entre outros. Para a construção do Aeroporto Costa dos Corais está sendo investidos cerca de R$ 370 milhões pelo Governo de Alagoas.

Na semana passada, foi dado o primeiro passo para a concessão do aeródromo à iniciativa privada: a publicação do edital do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para selecionar uma empresa para realizar estudos de viabilidade da aviação comercial e executiva no terminal.

“O aeroporto da Costa dos Corais foi um dos destaques apresentados nesta missão. Além do turismo, temos um potencial logístico nele, por sua localização privilegiada. Estabelecemos conexões importantes nessa missão e já nos solicitaram mais detalhes do projeto. O importante foi dar esse primeiro passo para mostrar nossos potenciais de investimentos a um mercado que busca investir”, comenta o secretário de Estado de Relações Federativas e Internacionais de Alagoas, Júlio Cezar da Silva, presente na missão no Oriente Médio.

‌



Além do terminal com capacidade para receber 1 milhão de passageiros/ano e aeródromo com pista de 2.200 metros para aeronaves como o A320 e o Boeing 737-800, existe a possibilidade de operação de um terminal de transporte de cargas, que pode formar um hub logístico com o Complexo Industrial Portuário de Suape, localizado no Sul de Pernambuco. A unidade aeroportuária possui localização estratégica entre outros dois destinos turísticos: Recife e Maceió, equidistantes a 130 km de Maragogi. São esperados entre 10 e 15 voos semanais no início da operação.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.