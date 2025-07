Alta temporada de julho será marcada por voos extras no Aeroporto de Caldas Novas Cerca de 12,5 mil viajantes devem ser atendidos no terminal aéreo da estância hidrotermal Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/07/2025 - 17h51 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h51 ) twitter

Aeroporto de Caldas Novas (GO): movimentação intensa durante as férias de julho Divulgação MOV

Com a chegada das férias escolares e do inverno, o Aeroporto de Caldas Novas, sob gestão da Socicam, se prepara para uma alta na movimentação de passageiros e aeronaves. A expectativa é de que, ao longo do mês de julho, cerca de 12,5 mil viajantes sejam atendidos no terminal aéreo da maior estância hidrotermal do mundo, que contará com 98 voos comerciais operados pelas companhias Azul e Gol, considerando pousos e decolagens. Dentre essas operações, 36 são voos extras, adicionados pelas empresas para atender à alta demanda característica da temporada.

Ao longo de todo o mês, a previsão é de voos todos os dias da semana, com chegadas e partidas da Gol ligando o Aeroporto Nelson Ribeiro Guimarães ao Aeroporto de Congonhas (SP), além de viagens da Azul com origem e destino em Guarulhos (SP) e em Confins (MG).

De acordo com Aline Flávia Resende, gerente do Aeroporto de Caldas Novas, a ampliação da oferta de voos é resultado do esforço conjunto entre companhias aéreas e a administração aeroportuária. “Caldas Novas é um destino tradicional e muito procurado pelas famílias nesta época do ano, tornando-se atrativo por ser a Região das Águas Quentes. Trabalhamos com planejamento e diálogo para garantir que o terminal esteja preparado para oferecer conforto, segurança e eficiência a todos os viajantes”, afirma.

Para Alexander Cerqueira, diretor da Divisão de Aeroportos da Socicam, os dados refletem a importância estratégica do aeroporto para o turismo nacional. “A conectividade aérea é um vetor fundamental para o desenvolvimento regional. A ampliação da malha para Caldas Novas neste período reforça o papel do aeroporto como facilitador da mobilidade e impulsionador da economia local, especialmente no setor hoteleiro e de serviços”, afirma.

