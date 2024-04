Amaro Aviation começa a operar asas rotativas

Alto contraste

A+

A-

Amaro Aviation: asas rotativas (EGOM PR)

Nos próximos meses, a empresa de aviação executiva Amaro Aviation vai ingressar no segmento de asas rotativas com a chegada da aeronave Bell 429. O helicóptero estará disponível para fretamento, pacote de horas e também para a venda de cotas compartilhadas. No começo do ano, a empresa anunciou também a aquisição de uma unidade do helicóptero suíço AW09, fabricado pela Leonardo, que torna a Amaro Aviation o cliente lançador do modelo no país em 2025.

O Bell 429 é um helicóptero biturbina, com capacidade para acomodar até 6 passageiros com conforto e 2 pilotos. Líder de vendas no segmento, é um dos modelos de melhor custo de manutenção.

“Estamos muito empolgados em ampliar a oferta de serviços para os nossos clientes com asas rotativas, complementando o que já oferecemos com aeronaves de longo alcance, com os nossos jato PC-24 e turboélice PC-12 NGX”, declara Marcos Amaro, CEO da Amaro Aviation. Para ele, é preciso atender as necessidades dos clientes de fretamento com diversos tipos de aeronaves, tornando possível recomendar a mais adequada para cada necessidade.

O Bell 429 vai entrar em operação dentro de alguns meses. Já o AW09 deve ser entregue em 2025. A Amaro Aviation acredita em um modelo de negócios que oferece diversas opções de acordo com a demanda do cliente por voos, tanto fretamento, quanto cartão de horas até a compra de cotas de compartilhamento de uma aeronave.

Publicidade

Mais sobre a Amaro Aviation

Fundada em 2020 por Marcos Amaro, João Mellão e Ksenia Kogan Amaro, a Amaro Aviation é uma empresa privada de aviação executiva localizada em São Paulo. Atualmente, a Amaro Aviation oferece dois jatos Pilatus PC-24, e um turboélice PC-12 NGX para propriedade compartilhada, pacote de horas e táxi aéreo.

Publicidade

No começo deste ano, a Amaro Aviation oficializou sua estreia no segmento de asa rotativa ao firmar um contrato de aquisição exclusivo com a Gualter Helicópteros para a introdução no Brasil do helicóptero suíço AW09, fabricado pela Leonardo. Com isso, torna-se o cliente lançador do novo modelo no país.

Além da estreia no segmento de asa rotativa, a Amaro Aviation inicia seu mais novo serviço em 2024, o Gerenciamento de Aeronaves, duplicando sua frota ao agregar mais 4 aeronaves a sua E.O. (Especificações Operativas).