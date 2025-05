Amaro Aviation confirma presença no Catarina Aviation Show 2025 Empresa leva sua expertise em compartilhamento e gestão de aeronaves ao maior evento de aviação executiva do Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/05/2025 - 12h52 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h52 ) twitter

Amaro Aviation: certificação IS-BAO

A Amaro Aviation, referência em aviação executiva no Brasil, confirmou presença na quarta edição do Catarina Aviation Show, que acontece de 5 a 7 de junho, no Aeroporto Executivo Catarina Internacional, em São Roque (SP). A empresa marca sua participação destacando uma importante conquista recente: a certificação IS-BAO (International Standard for Business Aircraft Operations), um dos principais selos internacionais de segurança operacional no setor. “Estamos entusiasmados em participar dessa edição, celebrando a conquista do IS-BAO, que reconhece a seriedade com que conduzimos cada operação”, afirma João Mellão, COO da Amaro Aviation.

Com atuação focada em compartilhamento e gestão de aeronaves, além de serviços de táxi-aéreo sob demanda, a Amaro Aviation se consolida como uma das companhias mais inovadoras do mercado. A obtenção do IS-BAO reforça o compromisso da empresa com os mais altos padrões de segurança, excelência operacional e qualidade na experiência do cliente. Com uma frota moderna, equipe altamente qualificada e uma gestão orientada à performance e à confiança, a Amaro Aviation oferece soluções completas para clientes que valorizam tempo, privacidade e eficiência, com máxima atenção aos detalhes e à experiência a bordo.

“O Catarina Aviation Show é um reflexo do vigor do setor de aviação executiva no Brasil, um evento que tem se tornado maior a cada edição, com mais empresas expondo e com mais exposição entre os players do mercado”, afirma Marcos Amaro, CEO da Amaro Aviation. O evento, que está entre os maiores do setor no Brasil, dobrará sua área de exposição em 2025, alcançando 17 mil metros quadrados, com mais de 60 marcas confirmadas e 40 supermáquinas em exibição, entre jatos executivos, helicópteros, carros de luxo e iates. Em 2024, foram mais de 7 mil visitantes e 500 operações aéreas, movimentando o setor e promovendo negócios de alto impacto.

Mais sobre a Amaro Aviation

Fundada em 2021 por Marcos Amaro, João Mellão e Ksenia Kogan Amaro, a Amaro Aviation é uma empresa privada de aviação executiva localizada em São Paulo (SP) que oferece serviços de fretamento, táxi-aéreo, compartilhamento e gerenciamento de aeronaves. No começo de 2024, oficializou sua estreia no segmento de asas rotativas com o Bell 429. Também firmou um contrato de aquisição exclusivo com a Gualter Helicópteros para a introdução no Brasil do helicóptero suíço AW09, fabricado pela Leonardo, tornando-se o cliente-lançador do novo modelo no país.

