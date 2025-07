Amaro Aviation será cliente-lançadora do helicóptero Agusta AW09 no Brasil Companhia escolheu modelo por sua versatilidade, modernidade e excelente relação custo-benefício Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/07/2025 - 18h42 (Atualizado em 10/07/2025 - 18h42 ) twitter

Empresa estreou no segmento de asas rotativas no início de 2025 Divulgação Amaro Aviation

A Amaro Aviation, referência em aviação executiva no Brasil, será a cliente-lançadora do helicóptero Agusta AW09 no país, da fabricante Leonardo. O anúncio reforça o posicionamento da companhia em apostar em tecnologia de ponta, segurança operacional e aeronaves versáteis, adequadas a múltiplas missões. A empresa estreou no segmento de asas rotativas no início deste ano. A compra da aeronave é uma parceria entre a Amaro Aviation e a Gualter Helicópteros.

Segundo João Mellão, COO da Amaro Aviation, a escolha do AW09 reflete uma análise criteriosa de performance e robustez: “O que nos chamou a atenção no modelo foi a segurança, a robustez, a questão de ter uma marca como a Agusta por trás de tudo isso, o que nos dá segurança na certificação também da aeronave aqui no Brasil. O AW09 tem aviônicos modernos, piso plano e é multimissão. Para nós, estrategicamente, o custo-benefício também foi muito bom. Tudo isso englobou na tomada de decisão”.

O AW09 é um helicóptero monomotor de nova geração, originalmente desenvolvido pela suíça Kopter Group (como SH09) e incorporado à Leonardo Helicopters em 2020. Com capacidade para um piloto e até sete passageiros, o modelo oferece cabine espaçosa com piso plano, ampla visibilidade, motor Safran Arriel 2K (1.000 SHP), velocidade de cruzeiro de 260 km/h, autonomia de até 5 horas e alcance aproximado de 800 quilômetros.

Projetado para ser altamente versátil, o AW09 pode ser configurado para missões EMS, transporte VIP, utilitário ou segurança pública. Sua arquitetura moderna prevê integração futura de sistema fly-by-wire e foco em redução de custos operacionais e manutenção facilitada. O motor, por sua vez, é compatível com combustíveis sustentáveis (SAF), alinhando-se às demandas ambientais atuais.

O modelo encontra-se em fase avançada de testes com o protótipo PS4, com certificação pela agência europeia de aviação (Easa) prevista para 2025 e entregas a partir de 2026. A Amaro Aviation acompanhará de perto esse processo, antecipando-se às inovações do mercado e reafirmando o compromisso com a excelência em mobilidade aérea.

