Anac aplica medidas de restrição contra a companhia Aerolíneas Argentinas Empresa fica proibida de implantar novas bases de operação e aumentar frequências de voos em cinco aeroportos brasileiros Luiz Fara Monteiro 26/06/2025 - 17h11

Empresa Aerolíneas Argentinas tem restrições para operar no país Lucas Batista/Divulgação

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) decidiu aplicar medidas de restrição contra a empresa aérea Aerolíneas Argentinas. A medida foi publicada no Diário Oficial da União da quarta-feira (25).

Com isso, empresa fica proibida de implantar novas bases de operação e aumentar frequências de voos em cinco aeroportos brasileiros, onde a empresa opera atualmente: Brasília (DF), Galeão (RJ), Salvador (BA), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC).

A empresa manterá as bases operacionais já autorizadas e as frequências vigentes.

“A ação, de caráter provisório, foi adotada em razão de não conformidades apontadas em fiscalizações feitas pela agência, que não foram corrigidas pela operadora aérea”, informou em nota a Anac.

Segundo a agência, a medida será mantida até que a situação levantada pela fiscalização da Anac seja regularizada pela empresa.

