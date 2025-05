Avião com 220 a bordo tem fuselagem danificada durante tempestade de granizo Apesar dos danos e do susto de passageiros a bordo, pouso aconteceu em segurança Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/05/2025 - 19h51 (Atualizado em 21/05/2025 - 19h51 ) twitter

A321neo da IndiGo: tempestade de granizo Reprodução

Um voo da companhia indiana Indigo que partiu de Delhi com destino a Srinagar nesta quarta-feira (21) sofreu danos em sua fuselagem depois de enfrentar uma tempestade de granizo repentina e forte turbulência, levando o comandante a declarar emergência ao controle de tráfego aéreo em Srinagar.

De acordo com a companhia, 220 pessoas estavam a bordo. Apesar do susto de vários passageiros e dos danos sofridos no nariz do avião (radome), o pouso aconteceu em segurança, sob aplausos de seus ocupantes.

“O voo 6E 2142 da IndiGo, operando de Delhi para Srinagar, encontrou uma tempestade repentina de granizo repentina durante a rota. A tripulação de voo e de cabine seguiu o protocolo estabelecido e a aeronave pousou em segurança em Srinagar”, informou a companhia aérea em um comunicado posterior.

‌



We had a narrow escape from Delhi to Srinagar flight indigo. Special thanks to the captain and cabin crew. @indigo @GreaterKashmir @RisingKashmir pic.twitter.com/KQdJqJ7UJz — I_am_aaqib (@am_aaqib) May 21, 2025

“A equipe do aeroporto atendeu os clientes após a chegada da aeronave, priorizando seu bem-estar e conforto. A aeronave, modelo A321neo, será liberada após a inspeção e manutenção necessárias”, afirmou.

‌



