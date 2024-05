Avião da FAB sofre incidente e sai da pista na Base Aérea de Canoas A330 ficou com o trem de pouso atolado na terra enquanto tentava realizar uma manobra conhecida como ‘backtrack’

Airbus A330 - na FAB rebatizado como KC30: fora da pista (Reprodução)

Um avião da Força Aérea Brasileira modelo Airbus A330, - na FAB rebatizado de KC30 - sofreu um incidente conhecido como excursão de pista, enquanto manobrava na Base Aérea de Canoas na madrugada da última terça-feira (14).

O incidente com a aeronave de matrícula FAB2902 ocorreu durante uma manobra conhecida na aviação como “backtrack”, quando o piloto precisou realizar uma curva de 180° na taxiway A da Base Aérea de Canoas, também chamada de BACO.

A excursão de pista é caracterizada quando uma aeronave sai da superfície da pista do aeródromo durante uma operação de pouso, decolagem ou taxi. Esta ocorrência pode ser de duas maneiras: por veer off (saída lateral) ou overrun (final da pista). Esses eventos envolvem vários fatores contribuintes, que vão desde uma aproximação desestabilizada até condições impróprias de aderência da pista.

De acordo com dados da plataforma de monitoramento AirNav RadarBox, a aeronave decolou do Rio de Janeiro às 18h27, pousando em Canoas às 20h13. E decolou às 7h45 na manhã após o incidente, pousando em Campinas às 9h19.

A ocorrência foi resolvida em um curto prazo de tempo, diferente de quando esse tipo de incidente é protagonizado por aviões comerciais, numa complexa operação conhecida como “recovery”. A Base de Canoas vem sendo utilizada com frequência nas missões de ajuda humanitária para as vítimas da enchente que assola o Rio Grande do Sul.

O Airbus da Força Aérea decolou na manhã de terça-feira com destino a Campinas para uma rápida manutenção e já opera normalmente. Como o incidente ocorreu em baixa velocidade, ninguém se feriu durante a saída de pista do FAB2902.

O Airbus A330-200 foi adquirido junto a Azul Linhas Aéreas por meio de um processo de licitação e recebeu a padronização da FAB da empresa de manutenção aeronáutica Sabena, localizada na cidade de Perpignan na França. São dois modelos A330 operados pela FAB, com o objetivo de aumentar sua capacidade em ações estratégicas, como reabastecimento em voo, apoio logístico, ações humanitárias e evacuação aeromédica. Essas aeronaves atuam em território nacional e internacional. O outro avião, o FAB2901 vem sendo utilizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e operou normalmente em Canoas durante a visita realizad pelo chefe do Executivo na última quarta-feira (15).

A FAB tem feito uma série de missões diárias no transporte de mantimentos e voluntários, assim como operado resgates em locais atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul.

Colaboraram Thiago Nolasco e Caio Barros













