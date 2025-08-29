Avião de Alckmin sofre pane durante retorno do vice-presidente ao Brasil Aeronave, que retornava do México, apresentou defeito em uma de suas mangueiras hidráulicas durante escala na Colômbia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 29/08/2025 - 11h09 ) twitter

Geraldo Alckmine a presidente do México Claudia Sheibaum Divulgação vice-presidência da República

O avião da Força Aérea Brasileira que traz o vice-presidente Geraldo Alckmin do México sofreu uma pane hidráulica durante uma escala da aeronave em Cali, na Colômbia. A falha foi detectada logo após o pouso programado na cidade e não interferiu na segurança do voo. Alckmin voava em um modelo Embraer (EMB-135BJ), na FAB chamado de VC-99B Legacy. Alckmin está acompanhado dos ministros Simone Tebet, do Planejamento e Carlos Fávaro, da Agricultura.

VC-99B, da FAB: pane com Geraldo Alckmin a bordo

Em nota, a assessoria da vice-presidência explicou a ocorrência:

“A aeronave que conduzia o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e comitiva apresentou falhas em um de suas mangueiras semi-hidráulicas durante sua parada em Cali, na Colômbia, após pouso programado para reabastecimento. Embora a aeronave apresentasse condições de seguir em direção ao Brasil, a Força Aérea, como medida de cautela, recomendou que o vice-presidente estendesse sua parada até que outra aeronave fosse deslocada do Brasil para completar a missão. Uma nova aeronave decolou da Base Aérea de Brasília às 10h para buscá-los. O pouso em Brasília está previsto para cerca de 21h. Todos estão bem e em segurança.”

A lista completa de pessoas e autoridades que acompanhavam o vice-presidente na aeronave, de responsabilidade da FAB, não foi divulgada em um primeiro momento. Alckmin, que acumula o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), estava no México, onde se reuniu com o primeiro escalão do governo local e com a presidente do México, Claudia Sheinbaum. O governo brasileiro discute com o México alternativas comerciais para enfrentar as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

‌



Entre os setores da economia podem incrementar o comércio entre Brasil e México está a compra de aeronaves da Embraer, como revelou Alckmin nesta quinta-feira (28).

“Conversamos sobre Embraer. Nós temos um pleito do cargueiro KC-390 para a indústria da defesa, e já houve uma compra importante da mexicana de 20 aviões da Embraer - a Embraer tem fábrica no México, tem mais de mil colaboradores no México, produz partes importantes do avião aqui no México”, disse o vice-presiente a jornalistas ainda na Cidade do México, após encontro com Sheibaum.

‌



Nos próximos 12 meses, Brasil e México vão se debruçar sobre a proposta de ampliação dos acordos vigentes de comércio exterior e investimentos recíprocos. O documento que representa o passo inicial desse momento foi assinado nesta quinta-feira (28/8) durante reunião do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e a presidenta do México, Claudia Sheinbaum.

“Foi um trabalho bastante amplo e proveitoso. Vou levar ao presidente Lula a boa notícia de que Brasil e México estão mais próximos, em benefício das nossas populações e como motor do desenvolvimento da América Latina”, afirmou Alckmin.

‌



Pela rede social X, a presidenta mexicana exaltou o bom momento das relações entre os dois países e parabenizou o Brasil pela saída, pela segunda vez em uma gestão do presidente Lula, do Mapa da Fome.

“Recebemos a delegação do Brasil chefiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Nesses dias, houve reuniões muito produtivas entre autoridades e empresários brasileiros e mexicanos para fortalecer a cooperação em desenvolvimento científico, econômico e ambiental. Os dois países também compartilharam experiências para impulsionar a industrialização”, comentou.

