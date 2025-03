Avião de Lula arremete em Sorocaba FAB relatou que aeronave enfrentou ventos fortes. Procedimento é normal na aviação e não apresenta risco à segurança Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/03/2025 - 18h12 (Atualizado em 18/03/2025 - 18h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Airbus ACJ (VC-1): avião com Lula arremete em Sorocaba Reprodução vídeo

O avião Airbus A319 que levava o presidente Lula e sua comitiva à cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, arremeteu ao tentar pousar no aeroporto local na tarde desta terça-feira (18) devido à condições meteorológicas. Um vídeo postado nas redes sociais registrou o momento, que mostra ainda o céu completamente nublado e escuro.

Avião presidencial com Lula arremete durante pouso em Sorocaba https://t.co/4dU7daszgQ pic.twitter.com/F0zDti7Bc8 — Jornal A Redação (@aredacao) March 18, 2025

A arremetida - embora assuste alguns leigos - é um procedimento é normal na aviação e se faz necessário quando, por exemplo, o piloto percebe que nem todas as condições de voo estão ideais para tocar o solo com segurança.

Aeronaves operam submetidas a um determinado limite de variação de velocidade lateral do vento. No caso específico do avião presidencial, é possível que esta variação tenha sido considerável, tirando o avião do trajetória original traçada pelo piloto.

‌



Leia a note da FAB:

“A Força Aérea Brasileira informa que a aeronave presidencial VC-1 realizou, nesta terça-feira (18/03), em Sorocaba (SP), uma arremetida devido a condições meteorológicas. O procedimento é considerado padrão nos casos em que as condições para pouso não apresentem as circunstâncias adequadas de segurança. Posteriormente, o pouso ocorreu normalmente.”

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.