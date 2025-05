Avião russo sofre colapso no trem de pouso durante pouso e assusta passageiros Aeronave turboélice operada pela Angara Airlines só parou na grama Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/05/2025 - 14h32 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Antonov An-24 , da Angara Airlines: incidente na Rússia @Viento_Este

Um Antonov An-24 sofreu um colapso no trem de pouso ao final de um voo doméstico na Rússia. O avião, operado pela Angara Airlines, sofreu a anormalidade após pousar em Kirensk, resultando em imagens dramáticas do pouso da aeronave turboélice de passageiros na grama. Felizmente, não houve relatos de feridos entre os mais de 50 ocupantes da aeronave. Passageiros se assustaram, mas não houve relatos de pânico.

This is how the An-24 passenger aircraft of Angara Airlines pushed its nose after the Nose landing gear strut collapsed during landing, skidded off the runway.



📹Source: Vlad webman(Влад Вебман)@VladWebman #aircraft https://t.co/3HT5bblHgC pic.twitter.com/oRczSMhs9p — FL360aero (@fl360aero) May 26, 2025

O incidente, informa o Simple Flying, não é o primeiro envolvendo uma aeronave Antonov An-24 da Angara Airlines. Outros incidentes de repercussão envolvendo a companhia aérea já foram reportados. Com as sanções atuais que restringem a aviação russa, por conta do conflito com a Ucrânia, a companhia enfrenta dificuldades de renovar a frota, assim como todas as companhias de bandeira russa.

A Rússia precisará substituir centenas de aeronaves civis de fabricação estrangeira nos próximos anos, à medida que sua frota de aviões ocidentais chega ao fim de sua vida útil, alertou em março último Sergei Chemezov, chefe do conglomerado de defesa estatal Rostec, como publicado pelo blog.

‌



Pelo menos 200 dos aviões ocidentais restantes operados por transportadoras russas — sem manutenção e peças de reposição devido às sanções comerciais impostas pelo Ocidente desde a invasão à Ucrânia — precisarão ser aposentados e substituídos por aeronaves produzidas internamente até 2030.

A Angara Airlines é uma companhia aérea russa que opera voos domésticos utilizando aeronaves de asa fixa Antonov e helicópteros Mil. De acordo com dados atuais da frota disponibilizados pela Cirium , uma empresa de análise de aviação, a empresa previa 132 voos com o Antonov An-24 este mês, um projeto robusto e flexível, porém antigo, de turboélice duplo.

‌



Todos esses voos começam ou terminam no Aeroporto Internacional de Irkutsk (IKT), que fica no sul da Rússia, perto da fronteira com a Mongólia, e serve como seu principal centro.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.