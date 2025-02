Avião Solidário da LATAM anuncia novos parceiros Rede de parceiros, que agora conta com Instituto Ronald McDonald e Biosaneamento, conecta programa da LATAM às mais diversas e importantes causas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/01/2025 - 17h45 (Atualizado em 30/01/2025 - 17h45 ) twitter

Avião Solidário da LATAM transportou 207 toneladas de ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul após as enchentes de 2024 Mauro Barreto / LATAM

A LATAM anuncia que acaba de firmar parceria com duas novas instituições para o programa Avião Solidário, reforçando o seu compromisso com o impacto social positivo no Brasil. O Instituto Ronald McDonald e a Biosaneamento são os novos parceiros do programa da LATAM, que já transportou gratuitamente 4.613 animais silvestres e 940 toneladas de cargas humanitárias, além de levar quase 17 mil pessoas para trabalhos voluntários e ações de cunho social, desde sua criação em 2011. Com esse programa, a LATAM calcula que já beneficiou mais de 140 milhões de pessoas em todo o Brasil.

Na prática, a companhia compartilha espaços em seus voos para apoiar quem mais precisa em toda a América do Sul, sobretudo em necessidades sociais e logísticas para enfrentar situações de saúde, cuidados com o meio ambiente e catástrofes naturais. Apenas em 2024, o Avião Solidário transportou gratuitamente aproximadamente 400 toneladas de cargas humanitárias, 53 animais silvestres e 1250 pessoas para trabalhos voluntários - número recorde do programa em um ano, reflexo de sua intensa atuação em suporte à população gaúcha impactada pelas enchentes em maio.

Além dos dois novos parceiros, o programa mantém a parceria com 10 ONGs brasileiras: Alto Arapiuns (desenvolvimento sustentável nas comunidades ribeirinhas no Pará), Amazone-se (apoio às comunidades às margens do Rio Negro na região amazônica), Amigos do Bem (atua no sertão de Alagoas, Pernambuco e Ceará), Asbrad (apoio às vítimas de tráfico de pessoas), Azab (Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil), Gastromotiva (realiza projetos de inclusão com base na alimentação), Instituto Rodrigo Mendes (promove educação inclusiva para pessoas com deficiência), Por1Sorriso (promove saúde bucal a regiões vulneráveis), SOS Mata Atlântica (atua em defesa do bioma ameaçado) e União BR (reúne voluntários de todo o Brasil para apoiar comunidades vulneráveis).

‌



Avião Solidário da LATAM disponibiliza gratuitamente espaço na frota da companhia para o transporte de cargas humanitárias para todo o Brasil Ester Oliveira

“Buscamos mudanças significativas para o Brasil e os brasileiros. Por isso, criamos uma rede de parceiros realmente capaz de conectar o nosso Avião Solidário às mais diversas e importantes causas, para atender às diferentes necessidades sociais e ambientais de todas as regiões do País, atendidas por voos LATAM em 52 aeroportos”, explica Raquel Argentino, gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente da LATAM Brasil.

‌



O Avião Solidário da LATAM também é essencial para o transporte de vacinas junto ao Governo Federal. Somente no combate à Covid-19, o programa respondeu pelo transporte gratuito de 282 milhões de vacinas para todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, um volume equivalente a mais de 70% do total de doses embarcadas pelo setor aéreo dentro do País desde 2020.

VALOR COMPARTILHADOO Avião Solidário está conectado com a frente de Valor Compartilhado da estratégia de Sustentabilidade do grupo LATAM, para colocar à disposição da América do Sul toda a experiência logística e a conectividade da companhia para o transporte gratuito de pessoas, animais e cargas em emergências de saúde, meio ambiente e catástrofes.

‌



A estratégia global de sustentabilidade do Grupo LATAM tem compromissos para promover o desenvolvimento social, ambiental e econômico da América do Sul nos próximos 30 anos de forma colaborativa e baseada no diálogo. Todos os compromissos estão focados nos pilares de Valor Compartilhado, Mudanças Climáticas e Economia Circular, conectados com o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Na frente de solidariedade, desde 4 de maio de 2024, o programa Avião Solidário da LATAM transportou gratuitamente para o Rio Grande do Sul um total de 207 toneladas de doações (alimentos, itens de higiene pessoal, água, roupas, cobertores, tendas, abrigos e demais itens de primeira necessidade) e 130 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários, socorristas e militares). Adicionalmente, a LATAM atuou no transporte gratuito de doações coletadas pelos parceiros Movimento União BR, CVC, Governo do Estado de Santa Catarina e Fraport.

INSTITUTO RONALD MCDONALD E BIOSAMENTO: OS NOVOS PARCEIROS DO PROGRAMA

O Instituto Ronald McDonald, através de doações, ajuda de voluntários, programas de acolhimento e treinamento profissional, tem ajudado a impactar positivamente milhares de crianças, adolescentes e suas famílias a se aproximarem da cura do câncer. A instituição cuida dos pequenos pacientes antes, durante e após o tratamento há 25 anos e já assistiu diretamente mais de 3 milhões de crianças e jovens em todo país.

“Para o Instituto Ronald McDonald fazer parte do Programa Avião Solidário da LATAM é um grande orgulho, além de ser fundamental para que possamos estender e acompanhar os programas que realizamos em todo país. Como contamos com 7 Casas Ronald McDonald, 9 Espaços das Família Ronald McDonald em mais de 3 regiões do Brasil e vamos inaugurar mais 2 novas unidades este ano no Nordeste, além de parceria com instituições em 22 estados brasileiros, o deslocamento para mapear soluções, acompanhar a execução dos projetos, mensurar o impacto e viabilizar o deslocamento de nossas equipes, voluntários e famílias é fundamental para o sucesso de nossa missão. As viagens representam um custo muito expressivo em nosso orçamento anual, o que muitas vezes nos limita a expandir as ações e impactar mais vidas de forma ainda mais consistente, portanto, esse era um sonho antigo que agora se concretizou”, celebra Bianca Provedel, diretora executiva do Instituto Ronald McDonald.

A Biosaneamento tem a missão de promover acesso ao saneamento básico e melhorar a qualidade de vida de comunidades em todo o Brasil. Por meio de parcerias estratégicas e soluções inovadoras, realizou projetos que impactaram diretamente milhares de pessoas, sempre com o propósito de transformar realidades e garantir dignidade para todos.

“Para a Biosaneamento, ser parte do programa Avião Solidário da LATAM é uma oportunidade extraordinária de ampliar nosso alcance e impacto. Essa parceria permite que nossa equipe chegue a lugares distantes e de difícil acesso, onde o custo de transporte muitas vezes limita nossa atuação. Com o apoio da LATAM, conseguimos visitar mais comunidades, entender suas necessidades de saneamento e levar soluções que promovam dignidade e qualidade de vida. É um passo essencial para enfrentar os desafios do saneamento básico, que estão presentes em todo o Brasil”, afirma Luiz Fazio, presidente da Biosaneamento.

AVIÃO SOLIDÁRIO JÁ PROTEGEU MAIS DE 4 MIL ANIMAIS NO BRASIL

A LATAM e a AZAB atuam em cooperação mútua no programa Avião Solidário para o transporte de animais silvestres ameaçados de extinção, com foco especial nas espécies que fazem parte de programas de conservação ex situ (sob cuidados humanos). Esses programas são coordenados pela AZAB e o ICMBio, em colaboração com zoológicos e demais parceiros. Desde o início da parceria, mais de 20 animais foram transportados para diversos estados, reduzindo significativamente o tempo de deslocamento e contribuindo para o bem-estar dos animais, além de viabilizar manejos reprodutivos fundamentais para a conservação das espécies. A parceria teve início em maio de 2022, transportando animais de diversas espécies ameaçadas de extinção na fauna brasileira, como onça, macaco-aranha, tamanduá-bandeira, ariranha e arara.

“O programa tem demonstrado o seu papel essencial no apoio à conservação da biodiversidade. Desejamos fortemente que esta parceira tenha vida longa”, explica Mara Cristina Marques, vice-presidente da AZAB (Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil).

“A LATAM transporta animais silvestres com toda a segurança e cuidado necessários. A diferença está na missão desse transporte: feito de forma totalmente gratuita no programa Avião Solidário, com o objetivo de preservação da fauna”, comenta Raquel Argentino, gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente da LATAM Brasil.

Um excelente exemplo do resultado dessa parceria foi o nascimento de um filhote de mico-leão-da-cara-dourada em outubro de 2023. O filhote é fruto desse pareamento onde cada animal era oriundo de um local diferente, transportados via Avião Solidário e sob direcionamento da AZAB para o Jardim Zoológico de Belo Horizonte.

