Aviation XP Centro-Oeste 2025 reúne mais de 2.800 visitantes e amplia presença do setor Centro-Oeste Com 31 aeronaves expostas e 53 marcas participantes, edição foi a maior realizada até agora e reforça protagonismo da aviação geral na região Luiz Fara Monteiro 02/07/2025 - 18h33

Aviation XP Centro-Oeste 2025 Divulgação

A quinta edição da Aviation XP Centro-Oeste chegou ao fim, consolidando-se como um dos principais encontros da aviação geral e executiva do país. Realizado nos dias 25 e 26 de junho, no Condomínio Aeronáutico Liberty, em Goianápolis (GO), o evento atraiu aproximadamente 2.800 visitantes, contou com a presença de 53 marcas expositoras e apresentou 31 aeronaves ao público, o maior número de modelos expostos já registrado na feira.

Com programação focada em negócios e networking, a Aviation XP mais uma vez atraiu os principais players do setor, incluindo fabricantes como Embraer, Pilatus, Tecnan, Epic, Textron, Thrush, Leonardo e Robinson. Ao longo dos dois dias, o evento reafirmou a força da aviação executiva, agrícola e de operações especiais no Centro-Oeste, especialmente em um estado com protagonismo no setor como Goiás.

“Fechamos a maior edição da história da Aviation XP Centro-Oeste com números expressivos e uma qualidade de público e expositores que eleva ainda mais o patamar do evento. É gratificante ver a consolidação da feira como uma vitrine estratégica para o setor”, afirma Gledson Castro, diretor da G2C Events, organizadora da Aviation XP. “Já estamos trabalhando para a edição de 2026, cuja data será anunciada em breve”.

Sérgio Borges, diretor do Condomínio Aeronáutico Liberty, que sediou a feira pela primeira vez, e empresário à frente da Planar Aviação, também destacou a importância do evento para a região e para a promoção da infraestrutura aeronáutica local. “A edição deste ano superou todas as expectativas. Recebemos um público altamente qualificado, conectamos empresas estratégicas e reforçamos o posicionamento do Liberty como um polo real e ativo da aviação executiva no Brasil. Goiás mostrou que tem localização, estrutura e visão para ser protagonista”.

‌



Goiás segue como referência nacional na aviação geral. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o estado conta com 1.621 aeronaves registradas, ocupando a 7ª posição no país e detendo 26% da frota da região Centro-Oeste — atrás apenas do Sudeste. A força do agronegócio é um dos principais impulsionadores do setor no estado, que figura como o 4º maior em aviação agrícola no Brasil.

‌



