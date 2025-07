Avolon encomenda 15 aeronaves Airbus A330neo e 75 A321neo Uma das principais empresas de arrendamento de aviões do mundo atenderá necessidades de expansão e substituição de aéreas na próxima década Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/07/2025 - 18h44 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h44 ) twitter

Avolon: pedido de 90 aeronaves à Airbus Divulgação Airbus

A Avolon, empresa líder global em financiamento de aviação, fez um pedido de 90 aeronaves Airbus, sendo 15 A330neo e 75 A321neo. Este pedido adicional eleva o total da Avolon para 79 A330neos e 264 A321neos.

Andy Cronin, CEO da Avolon, comentou: “Este pedido demonstra nossa forte confiança na demanda de longo prazo por novas aeronaves. Nossa escala e balanço nos posicionam para atender às necessidades de expansão e substituição de nossos clientes aéreos na próxima década. Tanto o A321neo quanto o A330neo estão em alta demanda e esperamos que isso continue, dada a trajetória de crescimento de longo prazo do setor de aviação. Estamos muito satisfeitos em expandir e estender nossa parceria de longo prazo com a Airbus com este pedido.”

“Os leasings são excelentes barômetros do mercado aeronáutico, e somos gratos à Avolon por expandir seu compromisso com a Família A320 e o A330neo, logo após um pedido anterior, dois anos atrás. Este endosso ilustra a forte atratividade dessas duas aeronaves para uma ampla gama de clientes, as mais eficientes em sua categoria, com as mais recentes tecnologias incorporadas, abrangendo desde rotas domésticas e regionais até rotas de longa distância. Valorizamos esta parceria, que ajudou a abrir novos mercados e a ampliar a base de clientes para ambos os tipos de aeronaves”, disse Benoît de Saint-Exupéry, Vice-Presidente Executivo de Vendas da Airbus para a unidade de Aeronaves Comerciais.

Equipado com motores Rolls-Royce Trent 7000 de última geração, o A330-900 tem um alcance de 7.200 nm / 13.300 km sem escalas e reduz o consumo de combustível, as emissões de CO2 e o custo operacional em 25% em comparação com a aeronave da geração anterior. O A330neo apresenta a premiada cabine Airspace, que oferece aos passageiros uma experiência única, alto nível de conforto, ambiente e design. Isso inclui mais espaço individual, compartimentos superiores maiores, um novo sistema de iluminação e acesso aos mais recentes sistemas de entretenimento e conectividade a bordo.

O A321neo é o maior membro da família A320neo, a mais vendida da Airbus, oferecendo alcance e desempenho incomparáveis. Ao incorporar motores de nova geração e Sharklets, o A321neo proporciona uma redução de 50% no ruído e mais de 20% na economia de combustível e de CO₂ em comparação com aeronaves de corredor único da geração anterior, maximizando o conforto dos passageiros na cabine de corredor único mais ampla do mercado.

Assim como todas as aeronaves em produção, o A330neo e o A321neo são capazes de operar com até 50% de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) , com meta de aumentar a capacidade de SAF para até 100% até 2030.

