Azul amplia o limite para a compra de passagens para até 15 meses de antecedência

Azul: ampliação de limite para a compra de passagens (Luis Alberto Neves)

Os clientes da Azul agora têm ainda mais tempo para planejar suas viagens, graças à mais recente novidade da companhia. A partir de hoje, é possível adquirir passagens aéreas com até 15 meses de antecedência. Com isso, os clientes poderão comprar bilhetes, por exemplo, já pensando em seus compromissos ou suas opções de lazer para a alta temporada de inverno de 2025.

“Estamos sempre em busca de maneiras de melhorar a experiência dos nossos Clientes, e permitir a compra de passagens com um prazo tão extenso é uma novidade nesse sentido que fará a diferença,” afirma André Mercadante, diretor de Alianças, Planejamento e Revenue Management da Azul. “A nossa ideia é dar mais oportunidades aos clientes de se planejarem com um prazo ainda maior e, consequentemente, de pagarem tarifas mais baixas, uma vantagem importante para todos que conseguem antecipar essa compra”, destaca o executivo.

Essa inovação não se restringe apenas à venda de passagens aéreas. A Azul também expandiu esse benefício para outras unidades de negócio, como a Azul Viagens e o Azul Fidelidade:

Azul Viagens

Agora, os pacotes de viagens da Azul Viagens também podem ser adquiridos com até 15 meses de antecedência, permitindo que os clientes planejem suas férias com ainda mais tranquilidade e economia.

Azul Fidelidade

No programa de fidelidade da Azul, os clientes poderão utilizar o produto “Tarifa Congelada”. Este serviço permite que os Clientes emitam bilhetes mesmo sem ter o saldo total de pontos em conta, garantindo o valor estabelecido por um período de 48 horas e até 14 meses.

Essas iniciativas abrangem tanto voos domésticos quanto internacionais, reforçando o compromisso da Azul de proporcionar mais flexibilidade e vantagens nas suas operações.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.









