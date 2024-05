Azul anuncia voos comerciais com jatos em Canoas (RS) A partir de 1º de junho, com possibilidade de antecipação, a companhia inicia operação regular e diária em Canoas como alternativa devido ao alagamento do Aeroporto Salgado Filho

Alto contraste

A+

A-

Azul: voos comerciais para Canoas (Azul Linhas Aéreas)

A Azul anuncia hoje sua operação regular na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, a partir de 1º de junho, com possibilidade de antecipação. Os voos acontecerão diariamente de/para o Aeroporto de Viracopos, de onde os Clientes poderão se conectar com centenas de destinos nacionais e internacionais operados pela companhia.

Essa medida foi tomada em resposta ao alagamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, que interrompeu suas operações por tempo indeterminado. A Azul é a companhia aérea com o maior número de voos e destinos atendidos no Brasil e tem a maior malha no estado gaúcho.

A operação partirá do Aeroporto Internacional de Viracopos, principal hub da companhia, às 08h15, chegando em Canoas às 10h. Os voos de retorno partirão às 11h30, com chegada prevista às 13h15, em Campinas, com aeronaves Embraer E1-195. Vale destacar que, desde o mês passado, a companhia reforçou sua operação com voos extras para aeroportos alternativos no estado: Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana, com saídas de Viracopos e Curitiba.

Para essas operações, o local de embarque e desembarque será o ParkCanoas Shopping, que servirá como base para atendimento dos Clientes. Com isso, a Azul orienta que os Clientes se apresentem no local com antecedência de 3 horas ao horário da decolagem, já que o check-in será encerrado 90 minutos antes das partidas dos voos. Mais informações podem ser encontradas neste link .

Publicidade

“Com uma frota diversificada e flexível, a Azul é capaz de adaptar suas operações em situações complexas, como a que estamos vivendo atualmente na Região Sul. Atualmente, o foco está em estabelecer soluções de conectividade que garantam o acesso ao transporte aéreo para os Clientes no Rio Grande do Sul. Queremos minimizar os transtornos e assegurar que as necessidades de viagem dos gaúchos sejam atendidas de alguma forma,” afirmou Fábio Campos, Diretor de Relações Institucionais da Azul.

Além de ajustar sua malha aérea, a Azul tem desempenhado um papel crucial na ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul. Desde o início das operações de auxílio, a companhia encabeçou movimento de arrecadação que chegou a receber e transportar mais de 2.600 toneladas de doações. Desse total, quase 2.000 toneladas já foram enviadas por meio de sua malha aérea, rodovias e pelo mar, com apoio de parceiros e da Marinha do Brasil, para garantir que os donativos chegassem rapidamente aos necessitados. A companhia continuará a enviar donativos por meio dos novos voos para Canoas, nos compartimentos de carga da aeronave.

Publicidade

Para dar continuidade ao suporte às comunidades afetadas, a Azul criou um Fundo Social Humanitário, que será utilizado para prestar apoio às pessoas impactadas pela tragédia climática no Rio Grande do Sul e para futuras crises. As doações podem ser feitas via transação bancária (Banco Itaú, Ag. 0910, C/C 0099704-8, Associação Voar, CNPJ 35094152/0001-85).

Com a suspensão das atividades no Aeroporto Internacional Salgado Filho, a Azul também anunciou 110 operações extras para o mês de junho de 2024, realocando aeronaves para novas rotas no Brasil. “A malha aérea da Azul é robusta e versátil, permitindo-nos responder rapidamente a situações adversas e garantir a continuidade dos serviços. Nosso compromisso é sempre oferecer conectividade e suporte aos nossos Clientes, especialmente em momentos críticos como este,” avalia o executivo.

Publicidade

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.