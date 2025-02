Azul anuncia voos diretos de Campinas até Porto e Montevidéu A nova operação para a Europa terá início em junho, durante a temporada de verão. Já a rota para a capital uruguaia estreia em julho Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/02/2025 - 18h52 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Voos diretos de Campinas até Porto e Montevidéu Guilherme Ramos / Azul Linhas Aéreas

A Azul anunciou nesta quarta-feira dois novos destinos internacionais operados a partir do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP): Porto, em Portugal e Montevidéu, no Uruguai. Com isso, a companhia, que já opera em mais de 150 destinos brasileiros, reforça sua malha para o Exterior e garante ainda mais conectividade a seus clientes.

A nova operação para a Europa terá início em junho, durante a temporada de verão, quando os dias são mais longos e há ainda mais opções de lazer interno e em países vizinhos. Serão três operações semanais para a cidade do Porto, realizadas em aeronaves da Airbus, modelo A330 Neo, com capacidade para 298 clientes, sendo 34 assentos na classe executiva.

Já a operação para Montevidéu terá início em julho, com cinco voos semanais em aeronaves Embraer E2 com capacidade para 136 Clientes. “A Azul estruturou um modelo de conectividade em Viracopos que atende a clientes do interior de São Paulo e de todos os estados do Brasil. Agora, quem voar com a gente, terá uma nova porta de entrada para Europa e outra para o Uruguai. Vamos aumentar o fluxo de turistas e fortalecer negócios na origem e no destino. Isso só é possível a partir de um trabalho em conjunto com o governo do Estado”, afirmou César Grandolfo, gerente Sr. de Relações Institucionais da Azul.

‌



Atualmente, a Azul opera voos regulares saindo do Aeroporto de Viracopos para 72 cidades brasileiras, além das internacionais Lisboa, Paris, Orlando e Fort Lauderdale.

“Campinas tem conectado cada vez mais destinos estratégicos de todo o país. Agora, amplia a suas conexões com a Azul com voos diretos para Porto, em Portugal; e Montevidéu, no Uruguai. Campinas é um município bem estruturado logisticamente e pronto para receber visitantes, feiras e eventos”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo.

‌



No mês passado, o Governo de São Paulo prorrogou o decreto que mantém reduzida em 12% a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre o combustível da aviação, em parceria com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). Como contrapartida, as aéreas se comprometeram a ampliar o tempo de permanência de aeronaves em conexão em São Paulo (stopover) de três para cinco dias e incluir cem novas decolagens em relação ao ano anterior.

“A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos soma esforços à Azul no sentido de ampliar ainda mais os destinos atendidos a partir de Viracopos, criando alternativas aos clientes. Temos certeza de que estas novas frequências serão um sucesso”, disse a diretora Comercial de Viracopos, Maria Fan.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.