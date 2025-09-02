Azul aumenta oferta de voos para 34 destinos no verão Companhia esperar atender o crescimento da demanda previsto na alta temporada 2025/2026 em todo o país Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/09/2025 - 09h23 (Atualizado em 02/09/2025 - 09h23 ) twitter

Aérea promete 3,6 mil voos extras

A Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, aumentará suas operações em 34 destinos de todas as regiões do país. O objetivo será atender a demanda da alta temporada do verão 2025/2026. Para isso, a Companhia vai oferecer 3,6 mil voos extras, em um total de mais de 520 mil assentos adicionais. O planejamento compreende o período entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026 e contará com dois destaques: uma operação inédita no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e o reforço da malha aérea para o Nordeste.

Entre os 34 aeroportos que ganharão voos extras no verão, sete terão um aumento expressivo para atender os Clientes que quiserem passear pela região Nordeste. Um dos principais hubs da Azul, o aeroporto de Recife, terá uma oferta de 532 voos extras e de cerca de 60 mil assentos. Em Maceió, a Azul planeja oferecer 412 voos extras de/para a capital alagoana, totalizando mais de 64 mil assentos. Para Salvador, a Companhia programou 432 voos extras de/para a capital baiana, somando 64,9 mil assentos adicionais no período.

Já para Natal, a Azul vai disponibilizar 258 voos extras com a oferta de 32,6 mil assentos de/para a capital potiguar. João Pessoa terá 230 voos extras, entre chegadas e partidas, e oferta de 35,1 mil assentos, enquanto o planejamento de Ilhéus prevê 148 voos extras e 20,1 mil assentos adicionais. Aracaju também terá o seu planejamento com 128 voos extras de/para a capital sergipana, totalizando mais de 17,4 mil assentos ofertados no período.

“O Nordeste costuma ser a região mais procurada durante o verão e os nossos Clientes buscam diversas cidades cheias de atrativos de lazer, cultura, belezas naturais e culinária. Então ajustamos a nossa demanda para atender a esse público com reforço na malha em 12 aeroportos da região. Pensando também nesse Cliente que deseja aproveitar a estação mais esperada do ano, montamos pela primeira vez uma operação ousada para Congonhas, com mais voos para destinos de lazer, e a nossa expectativa é que ela se torne recorrente”, disse Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul.

‌



Nova operação em Congonhas

A Azul preparou uma operação inédita para o Aeroporto de Congonhas. A Companhia vai converter 45% dos voos dedicados ao público corporativo no aeródromo da capital paulista para o público que busca viagens de lazer e passeios com a família nesta estação do ano.

‌



Destinos como João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Porto Seguro (BA) terão reforço em seus voos a partir de Congonhas. O aeroporto da capital da Paraíba e o aeródromo de Porto Seguro terão aumento de 600% nas decolagens e 469% na oferta de assentos. Já os voos para a capital de Alagoas apresentarão um crescimento de 250%, além de 219% na oferta de assentos.

A Azul também vai lançar novas rotas a partir de Congonhas para quem quiser viajar para Foz do Iguaçu (PR), Navegantes (SC), Ilhéus e Salvador (BA). Além disso, os Clientes poderão aproveitar a oferta de voos diários para Fortaleza (CE) e Natal (RN).

‌



Veja a lista de aeroportos que terão voos extras

Os voos extras na alta temporada de verão serão destinados aos aeroportos de Aracaju, Bauru, Belém, Cascavel, Confins, Congonhas, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Galeão, Goiânia, Guarulhos, Ilhéus, Jericoacoara, João Pessoa, Juazeiro do Norte, Londrina, Maceió, Natal, Navegantes, Petrolina, Porto Alegre, Porto Seguro, Presidente Prudente, Recife, Ribeirão Preto, Salvador, Santos Dumont, São José do Rio Preto, Teresina, Uberlândia, Viracopos e Vitória.

