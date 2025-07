Azul Cargo Express recebe prêmio internacional de Liderança em Cargas Globais Reconhecimento foi concedido no Airline Strategy Awards 2025, promovido pela FlightGlobal, em parceria com a Airline Business e a Korn Ferry, em evento realizado em Londres, Reino Unido Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 15/07/2025 - 14h53 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h53 ) twitter

Azul Cargo: reconhecimento concedido no Airline Strategy Awards 2025 Guilherme Ramos via Azul Cargo

A Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul, foi reconhecida na noite desta segunda-feira (14) com o prêmio de Liderança em Cargas Globais noThe Airline Strategy Awards 2025, cerimônia organizada pelaFlightGlobal, em associação com a revistaAirline Businesse a consultoria Korn Ferry. A premiação aconteceu em Londres, no Reino Unido, e destacou a atuação estratégica da Azul Cargo no cenário logístico internacional.

OAirline Strategy Awardsé considerado uma das principais premiações da indústria aérea global e celebra, desde 2002, as melhores estratégias e lideranças do setor. Ao todo, oito prêmios são concedidos por um painel de especialistas, incluindo cinco regionais, para África e Oriente Médio; Ásia-Pacífico; Europa; América do Norte ; e América Latina e Caribe – além de reconhecimentos em Liderança Digital; Liderança Ambiental, Social e de Governança (ESG); e Transporte Aéreo de Carga.A conquista ressalta o desempenho da Azul Cargo Express nos últimos 12 meses, com foco em crescimento sustentável, inovação em soluções de transporte e expansão de sua presença no mercado global. A categoria vencida pela companhia reconhece iniciativas de liderança e excelência operacional em logística aérea em todo o mundo.

“Esse prêmio é motivo de grande orgulho para todos os Tripulantes da Azul Cargo Express. Ele reconhece não apenas os resultados que conquistamos, mas, acima de tudo, a visão de futuro que temos para a logística no Brasil e no mundo. Em um cenário desafiador, conseguimos crescer, inovar e manter um padrão de excelência, sempre com foco na experiência do Cliente, na pontualidade e na confiança. Estar ao lado dos principais nomes da aviação mundial e ser reconhecida por isso mostra o quanto nosso trabalho tem gerado impacto positivo. Divido essa conquista com cada Tripulante que faz parte da nossa operação, no ar e em terra”, afirmou Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.

