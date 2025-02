Azul é destaque no S&P Global Sustainability Yearbook 2025 Reconhecida como Industry Mover, a que mais evoluiu em seu setor, companhia reforça posição de referência e completa o seleto grupo das líderes mundiais em sustentabilidade Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/02/2025 - 17h13 (Atualizado em 20/02/2025 - 17h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Azul: companhia sustentável Luis Alberto Neves

A Azul Linhas Aéreas, que hoje é a única do mundo na Aviação a ter suas metas de redução de carbono aprovadas pela Science Based Targets Initiative (SBTi) – a iniciativa do Pacto Global da ONU, ganha mais um reconhecimento que reforça seu pioneirismo e referência em sustentabilidade.

Desta vez, a companhia foi destaque no seleto grupo de empresas, que, após passarem com louvor por uma avaliação de inúmeros itens envolvendo os parâmetros ESG (Ambiental, Social e Governança), ganham lugar no anual S&P Global Sustainability Yearbook.

Com base na Corporate Sustainability Assessment (CSA), metodologia que analisa milhares de empresas em diversos setores da economia, o documento é um relatório reconhecido internacionalmente que mostra a investidores e stakeholders do mercado a lista das companhias mais sustentáveis do mundo.

‌



Para que uma empresa seja incluída no Sustainability Yearbook da S&P Global, ela precisa estar entre as 15% melhores companhias em desempenho ESG dentro do seu setor, mas, além disso, a Azul recebeu a distinção de Industry Mover, que é concedida a quem apresentou a maior evolução de pontos dentro de sua indústria, de acordo com a CSA. Portanto, na edição 2025 desta publicação, foi a companhia área no mundo todo que mais evoluiu em sustentabilidade no seu setor.

Segundo Filipe Alvarez, gerente de Sustentabilidade da Azul, o reconhecimento mostra que a Azul não apenas mantém um compromisso com a sustentabilidade, mas busca ativamente superar desafios e implementar mudanças transformadoras para reforçar sua posição de empresa inovadora e referência no setor de Aviação sustentável.

‌



O executivo refere-se a ações importantes no último ano, como, por exemplo, a ampliação de projetos de combustíveis sustentáveis de aviação (SAF) e a consolidação de uma coalizão para fomentar o setor no Brasil; o fortalecimento de programas de engajamento com comunidades e cadeias de produção da sociobioeconomia; e a ampliação de sua unidade de negócios de créditos de carbono e consultoria ESG. “A nossa meta para os próximos anos é manter o ritmo de crescimento no CSA, além de continuar traduzindo esses resultados em impactos ainda mais concretos para os negócios e a sociedade”, resume Filipe.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.