Azul Fidelidade fecha parceria com banco para acúmulo e transferência de pontos Clientes do BTG Pactual poderão transferir o saldo de pontos para o programa de fidelidade da Azul Luiz Fara Monteiro 11/08/2025 - 15h06

Parceria com BTG Pactual para acúmulo e transferência de pontos Vinicius Magalhães

O Azul Fidelidade, programa de fidelidade da Azul, acaba de anunciar uma nova parceria com o BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, ampliando as opções de acúmulo e uso de pontos para seus clientes. A partir deste mês, será possível transferir o saldo de pontos do BTG Pactual para o Azul Fidelidade, permitindo a conversão direta em viagens, produtos e experiências.

A chegada do BTG Pactual à base de parceiros financeiros do programa será comunicada ao público durante a campanha de aniversário do Azul Fidelidade, que acontece entre os dias 11 e 17 de agosto.

Durante esse período, haverá ação promocional de bônus para transferências de pontos com percentuais que podem chegar até 116%.

“Essa parceria representa mais uma entrega de valor para os nossos clientes, especialmente em um momento tão simbólico como o aniversário do Azul Fidelidade. Nosso objetivo é seguir expandindo o ecossistema do programa, oferecendo cada vez mais opções para acumular e resgatar pontos, seja em viagens, produtos ou experiências”, afirmou Cristina Yoshida, diretora do Azul Fidelidade.

Os pontos transferidos podem ser utilizados para resgatar passagens aéreas, adquirir produtos no Shopping Azul, reservar pacotes de viagens na Azul Viagens, além de diversos benefícios oferecidos para os clientes dos níveis Azul Fidelidade, Topázio, Safira e Diamante.

Mais informações sobre a campanha de aniversário e sobre a nova parceria estão disponíveis clicando em www.voeazul.com.br/br/pt/ofertas/bancos .

