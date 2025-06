Azul inicia voo direto entre Recife e Florianópolis Companhia terá três voos semanais durante as férias de julho e oferece 30 voos até o dia 01 de agosto Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/06/2025 - 18h18 (Atualizado em 30/06/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Azul: três voos diretos semanais entre Recife e Florianópolis Vinicius Magalhães

A Azul iniciou hoje (30) sua rota entre Recife e Florianópolis. A Companhia vai disponibilizar três voos diretos semanais, às segundas, quartas e sextas, até o dia 1 de agosto, com o objetivo de reforçar a sua operação para atender a demanda das férias de julho. No total, serão oferecidos 30 voos entre chegadas e partidas.

Do Aeroporto Internacional dos Guararapes, Gilberto Freyre, os voos para Florianópolis terão partidas às 02h05 da madrugada com chegada prevista para as 06h05 na capital catarinense. Já o sentido contrário, a partir do Aeroporto Internacional de Florianópolis, Hercílio Luz, a Azul terá voos com partida às 6h55 e previsão de chegada às 10h25 no Recife. A operação será realizada em aeronaves Embraer E2, maior e mais moderno jato comercial fabricado no país, com capacidade para 136 Clientes.

“A Azul está sempre atenda às oportunidades de oferecer mais conectividade e comodidade aos Clientes. Queremos atender bem a essa alta demanda de período de férias de julho, reforçando o nosso compromisso de um planejamento de Malha sempre estratégico. Recife é um dos nossos principais hubs e costumamos ter uma alta demanda nessa época do ano e esperamos que as partidas de Florianópolis também atendam aos interesses de quem quer aproveitar essa época de férias”, disse Beatriz Barbi, gerente sênior do Planejamento de Malha da Azul.

Azul reforça seu hub no Nordeste

‌



Do Aeroporto Internacional dos Guararapes são 35 rotas operadas pela Companhia, entre destinos nacionais e internacionais, em quase 2 mil voos mensais, posicionando Recife como uma cidade fundamental na malha aérea da Azul. Desde o início das operações na cidade, em 2009, mais de 23,1 milhões de Clientes embarcaram ou desembarcaram no terminal, em mais de 228 mil voos realizados.

Só no mês de junho, a Azul lançou duas novas rotas internacionais a partir do Recife, seu principal hub no Nordeste. Os voos para Porto, em Portugal, e para Madri, na Espanha, passaram a ser operados duas vezes por semana. As novas ligações fortalecem a conectividade entre o Brasil e a Europa, atendendo à crescente demanda de passageiros brasileiros e estrangeiros para estes dois países. A capital pernambucana foi escolhida estrategicamente para receber essas rotas por ser o maior centro de conexões da Azul na região Nordeste.

‌



Florianópolis com mais de 7,9 milhões de Clientes transportados

Do Aeroporto Internacional de Florianópolis, a Azul já transportou mais de 7,9 milhões de Clientes desde o início da sua operação entre chegadas e partidas da capital catarinense até maio deste ano, em mais de 84 mil voos realizados.

‌



No mês de julho, a Azul terá 209 voos diários a partir do aeroporto da capital catarinense. Atualmente, a Companhia oferece voos com destinos para os seus principais hubs, Viracopos, Confins e Recife, além de rotas para Chapecó e Porto Seguro.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.