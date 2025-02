Azul Viagens lança campanha para premiar os melhores vendedores de pacotes para Argentina Os dois novos destinos argentinos, Bariloche e Mendonza, na alta temporada, devem atrair os clientes apaixonados por neve, esqui e vinho Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/02/2025 - 16h24 (Atualizado em 11/02/2025 - 16h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Azul na Argentina: voos operados por aeronaves Airbus A320 Lucas Batista

A Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul, também quer decolar suas vendas de pacotes na alta temporada juntamente com os novos voos da companhia para Bariloche e Mendonza, na Argentina – que devem partir de Campinas, Belo Horizonte e Porto Alegre no período de 17 de junho a 24 de agosto.

Para isso, já está no ar para seus agentes de viagens – das lojas próprias e agências multimarcas parceiras-- e também para os Tripulantes de Call Center da Azul uma campanha de vendas especial.

Até o final de fevereiro, dia 28/02, os melhores vendedores de pacotes envolvendo um desses dois destinos argentinos, em cada um desses segmentos (lojas Azul Viagens, agências multimarcas parceiras e Call Center da Azul), serão premiados. A premiação varia entre pontos no Azul Fidelidade e passagens aéreas com acompanhante para destinos nacionais (veja regras para participar abaixo).

‌



Segundo Ricardo Bezerra, gerente Comercial da Azul Viagens, mais do que motivar os agentes a venderem pacotes para a Argentina, campanhas como esta são uma forma já tradicional de a operadora de Turismo da Azul agradecer a parceria e o talento desses profissionais. “Os destinos já são locais desejados por nossos Clientes na alta temporada de inverno, mas a diferença para que cada um faça a melhor escolha para sua viagem nesta época do ano são as dicas que personalizam o pacote e o atendimento diferencial que cada profissional oferece. Ganha o Cliente, ganha o agente”, explica Ricardo.

As regras para participação e premiação

‌



A campanha vai de 07/02 a 28/02 e envolve apenas as vendas de pacotes para Bariloche e/ou Mendonza, com voos operados pela Azul.

Serão considerados, obrigatoriamente, os pacotes contendo aéreo + hotel e, no mínimo, três bookings vendidos por agente, para ser elegível ao prêmio.

‌



Premiação: (para agentes das agências Azul Viagens e das agências multimarcas parceiras):

Ganham a premiação os 3 (três) melhores agentes vendedores (por faturamento) de agências multimarcas parceiras + os 3 (três) melhores agentes de lojas Azul Viagens.

1º lugar - aéreo nacional com acompanhante (não contemplados os seguintes destinos: Bonito, Comandatuba, Fernando de Noronha, Jericoacoara, Morro de São Paulo e Lençóis Maranhenses). As taxas de embarque e serviços extras são de responsabilidade do ganhador.

2º lugar - 80.000 pontos Azul Fidelidade

3º lugar - 50.000 pontos Azul Fidelidade

Premiação: (para agente do Call Center da Azul):

Ganha a premiação o melhor agente vendedor (por faturamento) do Call Center.

1º lugar - 100.000 pontos Azul Fidelidade

Azul na Argentina

Os voos, que ocorrem entre 17 de junho e 24 de agosto, serão operados por aeronaves Airbus A320, com capacidade para 168 Clientes. Serão 90 voos entre Campinas e Bariloche (considerando ida e volta), 34 entre Belo Horizonte e 20 entre Porto Alegre. Já a rota Campinas-Mendoza terá 60 voos.

Você sabia?

Bariloche é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros na temporada de inverno, por ser um período de neve e estações de esqui, além de diversas opções de passeios para aproveitar as belas paisagens dos lagos andinos. Já a cidade de Mendoza, conhecida por sua grande produção de vinhos, fica próximo à Cordilheira dos Andes e possui diversas vinícolas, parques, praças e museus, além de ótima gastronomia e suas famosas parrillas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.