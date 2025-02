BH Airport espera receber 975 mil passageiros em fevereiro Embora o Carnaval este ano seja em março, pico de movimentação de passageiros acontece no último dia de fevereiro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/02/2025 - 19h42 (Atualizado em 04/02/2025 - 19h42 ) twitter

BH Airport: 70 destinos no Brasil e no mundo Divulgação

Apesar de ser o mês mais curto do ano, fevereiro promete muito movimento de passageiros no BH Airport. O terminal espera receber cerca de 975 mil pessoas, o que representa um crescimento de 20% em relação ao mesmo mês em 2024. Serão 8700 pousos e decolagens, o que também significa um salto de 13% sobre o ano passado.

Embora o Carnaval este ano seja em março, o dia pico de movimentação de passageiros acontece ainda em fevereiro, no último dia do mês: 28, sexta-feira. Só nesta data, o terminal espera receber cerca de 32 mil passageiros. No período que compreende a movimentação em torno do feriado, entre 27 de fevereiro a 6 de março, há expectativa que 215 mil pessoas circulem pelo BH Airport, um crescimento de 4% em relação a 2024.

Para atender a alta demanda do Carnaval, as companhias aéreas preparam 182 voos extras no BH Airport. Entre os destinos mais procurados estão as cidades com praias e tradição em Carnaval, como Porto Seguro (BA), Florianópolis (SC), Salvador (BA) e Maceió (AL), mas também alguns destinos para quem quer fugir dos blocos carnavalescos ou descansar, como Caldas Novas (GO) e Ilhéus (BA).

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, lembra que o Carnaval é um período importante para o setor de turismo, principalmente para Belo Horizonte que, a cada ano, se consolida como um destino atrativo e vibrante, com uma programação diversificada que combina blocos de rua, eventos culturais e experiências gastronômicas únicas. “A capital mineira atrai turistas de todos os lugares do Brasil com um dos carnavais mais bonitos e animados do país e o BH Airport está de portas abertas para receber a todos. Temos uma operação especial para esses momentos de alta demanda, com reforço das equipes de segurança e atendimento ao passageiro”, afirma.

Destinos atendidos em fevereiro

O BH Airport oferece cerca de 70 destinos no Brasil e no mundo.

