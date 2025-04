Boeing enfrenta novo julgamento por acidente em voo da Ethiopian Airlines que deixou 157 mortos Acidente ocorreu em 10 de março de 2019, minutos após a decolagem do aeroporto de Adis Abeba, na Etiópia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/04/2025 - 09h15 (Atualizado em 07/04/2025 - 09h17 ) twitter

Modelo 737 MAX, modelo que caiu no voo da Ethiopian LLBG Spotter/Creative Commons

A fabricante americana Boeing enfrenta um julgamento com júri nesta segunda-feira, 7 de abril, sobre o acidente de um 737 MAX da Ethiopian Airlines que matou 157 pessoas.

A tragédia aconteceu em 10 de março de 2019, minutos após a decolagem do aeroporto de Addis Abeba, na Etiópia, a caminho do Quênia.

O julgamento de Chicago, programado para durar duas semanas, deveria incluir dois demandantes que perderam familiares no desastre. No entanto, uma das queixas foi abordada fora do tribunal na noite de domingo, disse uma fonte judicial à AFP.

O julgamento começará na segunda-feira com a seleção de um júri de oito pessoas, exceto outro acordo de última hora.

‌



Em uma audiência pré-julgamento, Robert Clifford, que representa parentes de várias vítimas do acidente, disse ao Tribunal Distrital dos EUA na quarta-feira:

“Tivemos algumas discussões em andamento que podem continuar ao longo do dia e dos dias seguintes”.

‌



Entre abril de 2019 e março de 2021, parentes de 155 das vítimas processaram a empresa por homicídio culposo, negligência e outras acusações.

No final do mês passado, 18 acusações contra a Boeing permaneciam abertas, de acordo com uma fonte familiarizada com o caso. Várias fontes judiciais disseram à AFP que, após o acordo de domingo, mais três casos foram resolvidos.

‌



O litígio de Chicago desta semana examinará apenas o caso do canadense Darcy Belanger, que morava no Colorado. O homem de 46 anos foi membro fundador de uma ONG ambiental, a Parvati Foundation, e também trabalhou na construção. Belanger estava visitando Nairóbi para uma conferência da ONU.

O juiz americano Jorge Alonso dividiu as queixas da Boeing em grupos de cinco ou seis demandantes, cancelando assim um possível julgamento se todos os casos forem resolvidos.

Em uma audiência judicial em 11 de outubro, um advogado da Boeing declarou que a Boeing “aceitou a responsabilidade pelos acidentes do MAX publicamente e em litígio civil porque o design do MCAS contribuiu para esses eventos”.

“A Boeing pagou bilhões de dólares às famílias dos acidentes e seus advogados em conexão com litígios civis”, acrescentou o advogado.

O incidente ocorreu após outro incidente fatal envolvendo um avião MAX, um jato da Lion Air que caiu na Indonésia em outubro de 2018, matando 189 pessoas.

A empresa também enfrentou várias reclamações das vítimas da família Lion Air. Em março, apenas um caso permanecia aberto. Alegadamente, o MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) era um sistema de estabilização de voo que falhou nos acidentes da Ethiopian Airlines e da Lion Air.

Os contratempos levaram a audiências no Congresso, com legisladores indignados buscando explicações, bem como mudanças de liderança na empresa de aviação. Toda a frota de 737 MAX ficou parada por mais de 20 meses após o acidente da Ethiopian Airlines.

Mais tarde, a Boeing alterou o programa MCAS em resposta à inspeção da Administração Federal de Aviação (FAA), e os jatos foram finalmente autorizados a retomar o serviço em novembro de 2020.

O julgamento de Chicago ocorre enquanto a empresa de aviação também enfrenta um possível julgamento criminal no Texas em junho. A Boeing e o Departamento de Justiça dos EUA chegaram a um acordo de adiamento do processo em janeiro de 2021 sobre os dois acidentes do MAX.

O Departamento de Justiça informou ao tribunal em maio de 2024 que a empresa havia violado as condições do acordo. Isso ocorreu após um incidente em janeiro de 2024 no qual um 737 MAX da Alaska Airlines foi forçado a fazer um pouso de emergência quando um painel estourou no meio do voo.

