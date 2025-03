Tarifas impostas por Trump encarecerão cada avião da Boeing em R$ 230 milhões, diz empresa de leasing ‘O que vai acontecer é que as companhias aéreas vão ligar para a Airbus’, diz CEO da AerCap, Aengus Kelly Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/03/2025 - 16h30 (Atualizado em 14/03/2025 - 16h31 ) twitter

As aeronaves da fabricante americana Boeing, incluindo seu carro-chefe, o 787 Dreamliner, podem custar até US$ 40 milhões (R$ 230 milhões) a mais por avião no pior cenário, devido às tensões comerciais atuais provocadas pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de acordo com Aengus Kelly, CEO da AerCap, a maior empresa de leasing de aeronaves do mundo.

“Ninguém vai pagar isso”, disse Kelly durante uma entrevista à uma rede de TV americana esta semana. “O cliente não vai aceitar. O que vai acontecer é que as companhias aéreas que não podem pagar pelo avião vão ligar para a Airbus.”

Com o tempo, a Boeing pode perder participação de mercado, limitando-se amplamente ao mercado dos EUA, explicou Kelly. Os EUA representam cerca de 25% do mercado global de aviação, e a Airbus ficaria com o resto do mundo – cerca de 75% a 80%.

Kelly destacou que se tanto os Estados Unidos quanto a Europa impuserem tarifas retaliatórias de 25% em todos os setores, o preço do Boeing 787 disparará, levando a consequências negativas para as companhias aéreas que já estão lutando com margens de lucro estreitas. " Um Boeing 787, o preço aumentará em US$ 40 milhões “, disse Kelly. ” Ninguém vai querer pagar isso. "

Neste cenário, Kelly sugere que muitas companhias aéreas provavelmente recorreriam à rival europeia Airbus, que poderia apreender até 75% a 80% do mercado global de novas aeronaves. "No pior cenário, o que aconteceria ao longo do tempo é que a Boeing acabaria com os Estados Unidos, cerca de 20% a 25% do mercado global. A Airbus acabaria com o resto do mundo, cerca de 75%-80% dos mercados globais, porque ninguém pode pagar esses números."

Desde que o presidente Trump assumiu o cargo, os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% sobre o Canadá e o México, 20% sobre a China e 25% sobre alumínio e aço importados. Espera-se que o presidente tome mais medidas já em 2 de abril.

A Boeing já está vendo os efeitos da guerra comercial em sua extensa cadeia de suprimentos, que inclui componentes vitais obtidos de fornecedores em todo o mundo. A corporação tem uma grande presença no Canadá e no México, onde obtém peças para suas aeronaves comerciais, incluindo trem de pouso, motores e outros componentes, informou o site de notícias de negócios internacionais Quartz .

De acordo com um folheto informativo da fabricante, a Boeing gasta até US$ 1 bilhão no México por meio de sua cadeia de fornecedores e está entre os 10 maiores fabricantes do país. Aumentar as tarifas sobre componentes-chave aumentaria os custos de produção e tornaria mais difícil para a empresa americana cumprir os prazos de entrega.

