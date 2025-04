Bombardier digitaliza engenharia de aeronaves com Siemens Xcelerator A empresa aeroespacial canadense substituirá sistemas legados pelos softwares NX e Capital da Siemens para agilizar a engenharia e reduzir o tempo do ciclo do programa Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/04/2025 - 18h54 (Atualizado em 17/04/2025 - 18h54 ) twitter

Bombardier: adoção do portfólio Siemens Xcelerator de software industrial de desenvolvimento de aeronaves Divulgação Bombardier

A Siemens Digital Industries Software anunciou hoje que a Bombardier, líder global em aviação que projeta, fabrica e realiza serviços de manutenção de jatos executivos e plataformas de missão especializadas, expandiu sua adoção do portfólio Siemens Xcelerator de software industrial de desenvolvimento de aeronaves para agilizar seus processos de engenharia de produtos e atender aos desafios dos projetos aeroespaciais modernos e expandir as fronteiras da inovação.

A Bombardier selecionou o software NX™ da Siemens para modelagem 3D, simulação e fabricação durante o desenvolvimento da aeronave e o software Capital™ para projeto de sistemas elétricos e eletrônicos. A Bombardier usa o software Teamcenter® da Siemens para gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM) desde 2018. Com a expansão no uso do portfólio Siemens Xcelerator, a Bombardier poderá usar o gêmeo digital abrangente em todo o ciclo de vida da aeronave para melhorar o desempenho e encurtar os ciclos do programa. A Bombardier está substituindo seu sistema legado para criar um thread digital integrado e contínuo usando o Teamcenter como o backbone do thread digital, reunindo o projeto mecânico e elétrico em um ambiente colaborativo com base no PLM.

A Bombardier também adotou a plataforma low-code Mendix™ da Siemens. O primeiro aplicativo Mendix da empresa melhora a eficiência dos usuários finais com a função de pesquisa para conectar dados de aplicativos externos ao Teamcenter. A solução Siemens Xcelerator melhora a qualidade e a segurança dos dados da Bombardier, reduzindo o tempo e esforço da equipe interna de TI.

‌



“A seleção da Bombardier de um conjunto maior de softwares do portfólio Siemens Xcelerator mostra que a empresa percebeu o valor do nosso software e thread digital coeso e abrangente para otimizar o processo de desenvolvimento de aeronaves e acelerar a entrega de inovação”, declara Todd Tuthill, vice-presidente de soluções para a indústria aeroespacial e de defesa da Siemens Digital Industries Software. “Estamos animados para continuar nossa colaboração com a Bombardier enquanto exploramos juntos o futuro da indústria aeroespacial sustentável”, finaliza.

“Estamos felizes com a colaboração da Siemens para aprimorar e otimizar o nosso processo de desenvolvimento digital de aeronaves”, afirma Glenn Chapnik, diretor sênior de engenharia, projetos, processos e ferramentas e planejamento de projetos da Bombardier. “Com o portfólio Siemens Xcelerator, podemos transformar nossa capacidade de processamento e maximizar todas as partes do processo de fabricação, garantindo um caminho sólido para acelerar a inovação”, conclui.

‌



Colaborando para o desenvolvimento da força de trabalho

A Bombardier também está colaborando com a Siemens para remodelar o futuro da sua força de trabalho, trabalhando com universidades e escolas para fornecer aos alunos o acesso ao software da Siemens que vai ajudá-los a desenvolver as habilidades necessárias para entrar com sucesso na indústria após a graduação.

‌



“O Siemens Xcelerator fornece uma solução integrada que abrange as disciplinas de engenharia e usuários downstream, o que pode facilitar o uso de processos consistentes e impulsionar a colaboração em toda a empresa. A Bombardier está animada para ver o que pode alcançar com esses recursos”, acrescenta Chapnik.

Para saber mais sobre como o Siemens Xcelerator está promovendo a transformação digital na indústria aeroespacial e de defesa, visite o site.

A Siemens Digital Industries Software ajuda empresas de todos os portes em sua transformação digital usando software, hardware e serviços da plataforma Siemens Xcelerator. O software e o gêmeo digital abrangente da Siemens permitem que as empresas otimizem seus processos de projeto, engenharia e manufatura para transformar as ideias de hoje em produtos sustentáveis do futuro. De chips a sistemas inteiros, de produtos a processos, para todos os setores. Siemens Digital Industries Software – Accelerating transformation.

