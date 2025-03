Caça da Marinha chinesa cai e explode durante exercício militar Piloto ejetou e foi resgatado em uma vila próxima ao local do acidente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 15/03/2025 - 15h52 (Atualizado em 15/03/2025 - 16h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caça J-15 da Marinha chinesa: acidente durante treinamento Reprodução

Um caça J-15 da Marinha chinesa caiu na tarde deste sábado (15) durante um exercício de treinamento na Província de Hainan. O incidente ocorreu aproximadamente às 13h30, e o piloto conseguiu ejetar com segurança e foi resgatado visto em uma vila próxima. A causa do acidente está sob investigação. De acordo com o The EurAsian Times, não houve relatos de vítimas ou danos materiais no solo.

A Marinha disse em um comunicado nas redes sociais que o caça, do Comando do Teatro de Operações do Sul do exército chinês, caiu em uma área aberta. O Comando Sul supervisiona algumas das áreas mais sensíveis do país, incluindo o Mar da China Meridional, onde houve uma série de confrontos violentos entre embarcações chinesas e filipinas nos últimos anos em torno de recifes e ilhas disputadas da região.

“O piloto ejetou com sucesso e nenhum dano colateral foi causado no solo”, disse o comunicado.

‌



Durante anos, a China tentou expandir sua presença em áreas disputadas do mar, ignorando uma decisão internacional de que sua reivindicação à maior parte da hidrovia não tem base legal.

Just in ! A Chinese J-15 fighter jet crashed during training exercise near Jialaizhen, Lingao County, Hainan Province at approximately 1:30 p.m. today.



The pilot ejected successfully thanks to his parachute, without causing significant collateral damage on the ground.



The cause… pic.twitter.com/BEkTg1nRs4 — FL360aero (@fl360aero) March 15, 2025

Nos últimos meses, Pequim tem afirmado com mais firmeza suas reivindicações territoriais no Mar da China Meridional, onde países como Vietnã, Indonésia e Filipinas estão defendendo suas próprias reivindicações.

‌



Piloto é resgatado em vila chinesa Reprodução

No mês passado, a Guarda Costeira das Filipinas condenou manobras “perigosas” de um helicóptero da Marinha da China que, segundo ela, voou a poucos metros de um voo de vigilância que transportava um grupo de jornalistas sobre o disputado Scarborough Shoal.

O Shenyang J-15, frequentemente apelidado de “Flying Shark”, é o jato de caça baseado em porta-aviões da China. Ele é projetado para alimentar potência dos conveses dos porta-aviões da Marinha do Exército de Libertação Popular (PLAN).

‌



Entrando em serviço em 2013, o J-15 se tornou uma pedra angular das ambições da aviação naval da China, demonstrando sua crescente capacidade de operar longe de suas costas. Desenvolvido pela Shenyang Aircraft Corporation, o J-15 é um derivado do Su-33 da era soviética. No início dos anos 2000, a China adquiriu um protótipo da Ucrânia.

Apesar de suas origens, o J-15 incorpora atualizações, incluindo aviônicos avançados, sistemas de radar e armamento, tornando-o um caça multifunção versátil. Alimentado por dois motores WS-10, ele ostenta um raio de combate de aproximadamente 1.500 quilômetros e uma capacidade de carga útil superior a 6,5 ​​toneladas, permitindo que ele carregue uma mistura de mísseis ar-ar, ar-solo e antinavio.

A função do jato inclui superioridade aérea, missões de ataque e patrulha marítima, o que o torna um recurso essencial no Mar da China Meridional. Apesar de seus pontos fortes, o J-15 enfrentou críticas por sua fuselagem relativamente pesada e alcance limitado em comparação aos modelos ocidentais modernos, como o F/A-18E/F Super Hornet.

Além disso, os primeiros modelos de produção tiveram dificuldades com a confiabilidade do motor, embora atualizações recentes tenham resolvido alguns desses problemas. A China está supostamente desenvolvendo uma variante de guerra eletrônica de dois assentos, o J-15D, e explorando versões compatíveis com catapulta para aprimorar ainda mais suas capacidades.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.