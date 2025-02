Em nova abordagem agressiva, aeronave militar da China intercepta avião filipino Guarda costeira das Filipinas classificou manobras como imprudentes e perigosas. Helicóptero chegou a 3 metros de avião Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/02/2025 - 17h20 (Atualizado em 18/02/2025 - 18h16 ) twitter

Helicóptero chinês chega a 3 metros de avião filipino SCMP

Os militares chineses disseram ter expulsado um avião filipino do espaço aéreo sobre Scarborough Shoal na terça-feira, em uma manobra que a guarda costeira filipina descreveu como imprudente, diz o South China Morning Post. A aeronave filipina transportava um grupo da Agência de Pesca e Recursos Marinhos do país, da Guarda Costeira filipina e jornalistas. No vídeo gravado por triupulantes do avião, é possível ouvir a exclamação de uma pessoa a bordo:

- Oh, meu Deus, disse a ocupante durante a investida do helicóptero chinês em direção ao avião.

Na última semana, um caça chinês Shenyang J-16 da Força Aérea do Exército de Libertação Popular lançou sinalizadores na frente de uma aeronave militar australiana enquanto sobrevoava o Mar da China Meridional. Na ocasião, autoridades em Canberra classificaram a ação como “manobra insegura e pouco profissional”.

‌



Helicóptero Z-9 da Marinha Chinesa se aproxima perigosamente de aeronave filipina durante voo de conscientização do domínio marítimo sobre o espaço aéreo territorial de Scarborough Shoal. pic.twitter.com/aK9OnofdFJ — Cavok Aviation News (@cavokbr) February 18, 2025

O Exército de Libertação Popular (ELP) disse que um avião utilitário leve C-208 enviado pelas Filipinas “invadiu ilegalmente o espaço aéreo” acima do banco de areia, conhecido na China como Ilha Huangyan e nas Filipinas como Panatag Shoal ou Bajo De Masinloc.

“Nossas forças navais e aéreas rastrearam, monitoraram e alertaram legalmente a aeronave para partir. As ações das Filipinas violaram seriamente a soberania da China e as leis internacionais relevantes e os regulamentos chineses”, disse Tian Junli, porta-voz do Southern Theatre Command do PLA.

‌



De acordo com a guarda costeira filipina, a marinha chinesa conduziu manobras aéreas perigosas voando perto de uma aeronave do governo que patrulhava o banco de areia, informou a Reuters.

“Esta ação imprudente representou um sério risco à segurança dos pilotos e passageiros”, disse a guarda costeira, acrescentando que a aeronave de pesca do governo estava realizando “um voo de conscientização do domínio marítimo”.

