CCR Aeroportos participa da Intermodal e apresenta novo terminal de cargas 100% refrigerado para o setor farmacêutico Novidade está entre as iniciativas da empresa para impulsionar a malha aérea cargueira nos terminais que estão sob sua administração Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/04/2025 - 18h22 (Atualizado em 24/04/2025 - 18h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

1º terminal de cargas 100 % refrigerado do Brasil para cargas farmacêuticas, apresentado pela CCR Aeroportos Divulgação

Entre os dias 22 e 24 de abril, a CCR Aeroportos marcou presença na Intermodal South America, maior e mais completo evento para os setores de logística, intralogística, tecnologia, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina, no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP).

Durante a Intermodal, a empresa apresentou aos participantes todas as novidades e iniciativas que têm sido feitas para ampliar a malha aérea cargueira nos terminais que estão sob sua administração. O destaque foi o Terminal de Cargas voltado à indústria farmacêutica, no Aeroporto de Goiânia, que conta com estrutura de aproximadamente 6,4m² mil de terreno e 2,1m² mil de área construída.

A novidade, que está na fase final da obtenção de licenças para iniciar as operações, dispõe de tecnologia WMS customizada (GAAe), sistema de monitoramento de temperatura online, sala de monitoramento equipada para acompanhar toda a operação que será exclusivamente para cargas farmacêuticas, química e hospitalar. Com uma equipe especializada, o TECA terá equipamentos modernos para oferecer toda a logística necessária e adequada para atender a demanda. A infraestrutura conta com empilhadeiras, envelopadoras, transpaleteira, paletes, handheld, balanças de pequeno e grande porte, monitores, prateleiras, cantilevers, racks roletados, portas rápidas, docas climatizadas, sensores de temperatura e bancadas de inox.

‌



“Estamos muito felizes em participar de mais uma edição desse evento que é tão importante para o setor e capaz de reunir profissionais de mais de 90 países. Mostrar as novidades da CCR Aeroportos para impulsionar a cadeia logística no Brasil, além de ser uma grande oportunidade para interagir com grandes empresas, firmar novas parcerias e de nos atualizarmos sobre as últimas tendências”, destacou Lilian Françoso, Gerente de Cargas da CCR Aeroportos.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.