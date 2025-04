Com 10,2 milhões de passageiros, setor aéreo tem melhor mês de março desde 2000 Movimentação doméstica e internacional apresentam recorde para o período. Confira os aeroportos mais movimentados Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/04/2025 - 11h09 (Atualizado em 23/04/2025 - 11h26 ) twitter

Aviação civil registrou um dos melhores resultados de movimentação de passageiros em março Inframerica

Com 10,2 milhões de passageiros movimentados no total, somando mercados doméstico e internacional, março de 2025 registrou o maior fluxo total de passageiros para o mês desde o início da série histórica, em janeiro de 2000. Além disso, movimentação doméstica e internacional também tiveram recordes para o período, alcançando respectivamente 7,9 e 2,3 milhões de passageiros.

Os dados estão disponíveis no relatório de demanda e oferta da Anac, atualizado com os dados do setor da aviação civil até o mês de março de 2025.

‌



Aeroportos mais movimentados Anac

Continuando a trajetória ascendente iniciada em abril de 2021, a movimentação internacional de passageiros registrou 15,5% de aumento em relação a março de 2024, marcando o 48º mês seguido de crescimento.

Em comparação a março de 2024, a demanda internacional, medida em passageiros por quilômetros transportados, cresceu 11,1%, enquanto a oferta internacional, mensurada em assentos por quilômetros oferecidos, teve aumento de 11,9%.

‌



Finalmente, a movimentação de cargas internacionais também cresceu, com 77,3 mil toneladas transportadas – um aumento de 4,5% relativo a março de 2024.

Mercado doméstico

‌



O resultado de 7,9 milhões de passageiros domésticos transportados em março representa um crescimento de 5,9% em relação ao movimento registrado no mesmo mês de 2024. Além disso, a demanda doméstica teve aumento de 9,5%, enquanto a oferta cresceu 8,9% no período.

A movimentação de cargas domésticas foi de 39,1 mil toneladas, redução de 7,3% comparado a março de 2024.

