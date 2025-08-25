Com 3 milhões de passageiros, Motiva Aeroportos registra crescimento de 6,6% no mês de julho BH, Curitiba e Goiânia lideraram em volume de passageiros, enquanto São Luís se destacou com o maior crescimento percentual em relação a julho de 2024 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/08/2025 - 16h41 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h41 ) twitter

Foram contabilizados cerca de 2,8 milhões de embarques e desembarques Divulgação Motiva

A Motiva Aeroportos registrou movimentação superior a 3 milhões de passageiros em seus 17 aeroportos no Brasil durante o mês de julho de 2025, um aumento de 6,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram contabilizados cerca de 2,8 milhões de embarques e desembarques.

O Aeroporto Internacional de Confins, administrado pela Motiva via consórcio BH Airport, registrou 1.169.475 passageiros. O Aeroporto Internacional de Curitiba e o Aeroporto de Goiânia completam a lista dos três terminais mais movimentados do portfólio da empresa no Brasil ao longo do mês de julho, com 530 mil e 364 mil passageiros, respectivamente.

O Aeroporto de São Luís do Maranhão ultrapassou a marca de 200 mil passageiros em um único mês pela primeira vez em sua história, impulsionado pelo interesse cada vez maior dos turistas pelos Lençóis Maranhenses. O número de embarques e desembarques no terminal da capital maranhense foi 21% maior que o mesmo período do ano passado, a maior variação entre os aeroportos da Motiva no mês.

“O desempenho de julho reforça a consistência da nossa estratégia de crescimento, baseada no desenvolvimento de novas rotas junto às companhias aéreas, com consequente aumento do número de passageiros em nossos aeroportos, em paralelo a investimentos que elevam a eficiência dos terminais e aprimoram a jornada dos passageiros. Com operações mais qualificadas, ampliamos nossa capacidade de gerar valor, diversificar receitas e atrair novas oportunidades comerciais, consolidando nossos aeroportos como motores relevantes para o setor aéreo e para as economias regionais”, analisa Monique Henriques, Diretora de Negócios Aeroportos Brasil da Motiva.

