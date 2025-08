Comissários processam Boeing por explosão em porta no voo da Alaska Airlines Na ação, tripulantes alegam que sofreram ferimentos de natureza pessoal e permanente no incidente ocorrido em 2024 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/08/2025 - 07h56 (Atualizado em 01/08/2025 - 07h57 ) twitter

Seção da fuselagem do Boeing 737 MAX se desintegrou em pleno voo da Alaska Airlines Reprodução vídeo

Os comissários do voo 1282 da Alaska Airlines, cuja tampa da porta explodiu em janeiro de 2024 em pleno ar, estão processando a Boeing, alegando que “sofreram ferimentos de natureza pessoal, permanente e pecuniária”, de acordo com os autos.

Quatro tripulantes que trabalhavam no voo alegaram em quatro processos separados que, “como resultado direto e imediato da ejeção do tampão da porta e da descompressão resultante, sofreram lesões físicas e mentais, sofrimento emocional grave e outros danos de natureza pessoal e pecuniária”.

“Este ato de negligência causou danos físicos e mentais, que prejudicaram profundamente minha vida pessoal e profissional. Também resultou em muitos desafios para retornar ao emprego dos meus sonhos, que eu orgulhosamente construí como minha carreira”, disse Hughes em um comunicado.

Vasconcellos disse em outra declaração: “Este evento é algo que nunca deveria ter acontecido. Estou comprometido em buscar justiça, responsabilização e tornar o céu um lugar seguro.”

Tracy Brammeier, que representa os comissários de bordo, declarou à rede ABC: “Quando o tampão da porta da aeronave explodiu no voo 1282, cada um dos quatro comissários de bordo agiu com coragem, seguindo seu treinamento e colocando a segurança dos passageiros em primeiro lugar, temendo por suas vidas. Eles merecem ser totalmente indenizados por essa experiência traumática e transformadora, causada pela negligência da Boeing no processo de produção do 737 MAX.”

Os processos foram movidos no Tribunal Superior do Condado de King, em Seattle, Washington. A Boeing não quis comentar o processo.

A empresa disse repetidamente que apoiou a investigação do NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos) sobre o incidente “da mesma forma transparente e proativa com que apoiamos todas as investigações regulatórias sobre este acidente”.

O tampão da porta de saída central se soltou do avião de passageiros Boeing 737 Max 9 em 5 de janeiro de 2024, minutos após o voo 1282 decolar do Aeroporto Internacional de Portland. Passageiros gravaram imagens mostrando um furo onde o tampão da porta se soltou.

O avião fez um pouso de emergência com segurança e ninguém ficou gravemente ferido no incidente.

