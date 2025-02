Como a prática de trabalhar remotamente enquanto se viaja está redefinindo o equilíbrio entre vida profissional e pessoal ‘Workation’ permite que as pessoas exerçam suas funções profissionais em qualquer lugar do mundo, ao mesmo tempo em que desfrutam de experiências de viagem Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/02/2025 - 17h53 (Atualizado em 12/02/2025 - 17h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

workation redefine o equilíbrio entre vida profissional e pessoal William Alves

Nos últimos anos, a linha entre trabalho e lazer tem se tornado cada vez mais tênue. Com o avanço do trabalho remoto e das tecnologias digitais, um conceito tem conquistado cada vez mais profissionais ao redor do mundo: o workation (junção das palavras em inglês “work” – trabalho – e “vacation” – férias). Esse modelo permite que as pessoas exerçam suas funções profissionais em qualquer lugar do mundo, ao mesmo tempo em que desfrutam de experiências de viagem.

“Em primeiro lugar, o workation é a prática de trabalhar remotamente enquanto se viaja para diferentes destinos, portanto, em vez de tirar férias convencionais, onde o profissional se desconecta completamente do trabalho, ele continua exercendo suas funções durante a viagem, mas em um ambiente mais inspirador e relaxante”, explica Rafael Costa, superintendente de e-commerce na Allianz Partners Brasil.

Esse conceito se tornou especialmente popular após a pandemia, quando muitas empresas adotaram políticas mais flexíveis de trabalho remoto. Hoje, profissionais de diversas áreas, como tecnologia, marketing, design e consultoria, aproveitam essa tendência para combinar produtividade e lazer.

“Muitos destinos turísticos já perceberam essa tendência e começaram a se adaptar para receber nômades digitais e trabalhadores remotos”, diz Costa.

‌



Locais como Bali, Lisboa, Chiang Mai e Florianópolis oferecem boa infraestrutura, coworkings, cafés com Wi-Fi de qualidade e um custo de vida acessível. Além disso, hotéis e resorts também estão investindo em espaços para trabalho remoto, oferecendo salas de reunião, internet de alta velocidade e ambientes silenciosos para videoconferências. Assim, o profissional pode equilibrar compromissos profissionais e momentos de descanso sem precisar sair do local.

Rafael Costa é superintendente de e-commerce na Allianz Partners Brasil

Outra tendência crescente é o workation em grupo, onde equipes inteiras viajam juntas para trabalhar de um novo local por um período determinado. Isso fortalece o espírito de equipe e melhora a colaboração, sem abrir mão do turismo e da experiência cultural.

‌



Dentre as inúmeras vantagens do workation, está o aumento de produtividade e criatividade, uma vez que a mudança de cenário ajuda a reduzir o estresse, estimular a criatividade e aumentar o foco nas tarefas. Muitos profissionais relatam que se sentem mais produtivos quando trabalham em um local diferente do habitual.

O workation também permite equilibrar melhor vida profissional e pessoal. Imagine terminar um dia de trabalho e poder relaxar na praia, explorar uma cidade histórica ou aproveitar uma trilha na montanha. Isso contribui para um maior bem-estar mental e físico. Muitos profissionais que adotam esse modelo de trabalho possuem liberdade para definir seus próprios horários, organizando o dia de acordo com o fuso horário do destino e sua produtividade pessoal. Isso permite um melhor aproveitamento das atrações locais sem comprometer as responsabilidades profissionais.

‌



Além disso, durante um workation, contar com um seguro viagem adequado é essencial para garantir tranquilidade e segurança em caso de imprevistos. Além da cobertura médica tradicional, que protege contra emergências de saúde, é importante escolher um plano que inclua assistência para equipamentos eletrônicos, como notebooks e smartphones, já que são ferramentas essenciais para o trabalho remoto. Algumas apólices também oferecem suporte jurídico, cobertura para cancelamento de viagem e até reembolso por perda de conexão à internet, garantindo que o profissional possa manter sua produtividade sem preocupações. Antes de embarcar, é recomendável comparar diferentes planos e escolher um que atenda às necessidades específicas do destino e da duração do workation.

Apesar das inúmeras vantagens, é válido destacar que o workation também apresenta desafios. É importante garantir que a conexão com a internet seja confiável, organizar bem a rotina de trabalho e definir limites para não acabar trabalhando excessivamente. Além disso, a compatibilidade de fusos horários pode ser um obstáculo para reuniões e prazos.

Por fim, “é importante lembrar que para tornar a experiência mais produtiva, é recomendável planejar bem a viagem, escolher destinos com boa infraestrutura e comunicar-se claramente com a equipe e clientes para que a experiência seja benéfica a todos”, sugere o superintendente de e-commerce na Allianz Partners Brasil.

O workation está revolucionando a forma como as pessoas encaram o trabalho e o lazer. Com o avanço das tecnologias e a crescente aceitação do trabalho remoto, essa tendência deve continuar se expandindo, permitindo que mais profissionais desfrutem de um estilo de vida flexível e equilibrado. Para quem busca maior liberdade, qualidade de vida e novas experiências sem abrir mão da carreira, o workation pode ser a solução ideal.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.