Comparação entre dívida de cartão de crédito e salário utilizando tamanho de aviões diverte e Web Vídeo mostra o gigante Airbus A380 passando por uma aeronave menor e a legenda "a fatura do meu cartão ao lado do meu salário" 17/02/2025 - 02h05

A380 x A320: comparações

No país onde 21 milhões de pessoas estão inadimplentes com cartões de crédito e seus juros rotativos atingem escandalosos 450% ao ano, um vídeo viralizado nas redes ironiza o endividamento vivido por boa parte dos brasileiros e diverte internautas, apesar da situação incômoda.

Na imagem, um Airbus modelo A320 em primeiro plano - com capacidade para até 170 passageiros - é ultrapassado por um gigante A380 - aeronave de 2 andares com capacidade para transportar até 853 pessoas - e a legenda “a fatura do meu cartão passando do lado do meu salário”.

Assim como o Airbus A380 é a maior aeronave comercial de passageiros do mundo, o Brasil tem uma das taxas de juros rotativos do cartão de crédito mais altas do planeta.

É diferente com alguém de vocês??? pic.twitter.com/fhESLNqrzo — fernandopamplona (@fdpamplona) February 11, 2025

- Kkkkkk... me representou, reagiu um internauta.

Um outro internauta acrescentou na imagem os desenhos virtuais de um dedo e um monomotor, avião ainda bem menor que o A320, e a comentário “esse é o meu salário”.

De acordo com o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, da Serasa, dos 72,54 milhões de brasileiros que estavam em situação de inadimplência em maio de 2024, 29,07% tinham dívidas com bancos e cartões de crédito, somando 21,08 milhões de pessoas.

Rotativo do cartão de crédito ou crédito rotativo é uma modalidade de financiamento associada ao uso do cartão de crédito, utilizada pelos consumidores quando eles optam por não pagar o valor total da fatura, pagamento mínimo ou qualquer outro valor até a data de vencimento. Economistas são unânimes em afirmar que este tipo de crédito deve ser evitado ao máximo pelas pessoas, sob o risco de enfrentar um forte endividamento.

O crédito rotativo dura 30 dias e é tomado pelo consumidor quando se paga menos que o valor integral da fatura do cartão de crédito. Ou seja, o consumidor contrai um empréstimo e começa a pagar juros sobre o valor que não conseguiu quitar. A modalidade é uma das mais altas do mercado.

De acordo com o Banco Central, o juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito subiu 4,6 pontos percentuais entre novembro e dezembro de 2024, de 445,9% (dado revisado) para 450,5% ao ano.

A Lei nº 14.690, de 3 de outubro de 2023, determinou que, a partir de 3 de janeiro de 2024, os juros e custos financeiros sobre a parte da fatura do cartão de crédito que você não pagou ou que parcelou com juros estão limitados a 100% do valor original que deixou de ser pago ou que foi parcelado. Isso significa que, por exemplo, se você deixou de pagar R$100,00 ou parcelou com juros esse valor, os juros e outros custos do rotativo ou do parcelamento não poderão ser maiores que R$100,00.

